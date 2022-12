«Dødens kjøpmann»: Hvem er Viktor But?

USAs president Joe Biden måtte strekke seg langt i fangebytte med Russland.

Den beryktede våpenhandleren Viktor But blir ført inn i retten av bevæpnet politi i Thailand, tilbake i 2010.

Øyvind Nordli Journalist

8. des. 2022 20:39 Sist oppdatert 38 minutter siden

Den amerikanske basketspilleren Brittney Griner er løslatt i Russland i bytte mot den russiske våpenhandleren Viktor But.

Løslatelsen kommer etter at Russland og USA inngikk en avtale om fangeutveksling. Avtalen skal ha blitt forhandlet frem de siste ukene.

USAs president Joe Biden skal ha gitt grønt lys så sent som i forrige uke, skriver CBS News.

Å slippe ut russeren Viktor But satt langt inne.

Gjennom flere tiår har 55-åringen vært knyttet til en av de mest voldelige konfliktene i verden.

Amerikanere skulle drepes

I en rettssak i New York i 2012 ble han dømt til 25 års fengsel. But hevdet sin uskyld, men juryen mente han hadde solgt våpen til den colombianske geriljaorganisasjonen Farc. Den skulle igjen drepe amerikanere og amerikanske tjenestemenn.

Nå kan But reise til hjemlandet Russland som en fri mann, mens den amerikanske basketballspilleren Brittney Griner returnerer USA.

I februar, rett før Russland invaderte Ukraina, ble Griner tatt med cannabisolje på flyplassen i Moskva. Hun erkjente forholdet, men dommen på ni års fengsel ble sett på som veldig streng. Så streng at Russland ble mistenkt for å bruke Griner som et forhandlingskort i å få løslatt «verdens mest beryktede våpenhandler».

Eller «Dødens kjøpmann», som han også kalles.

Flyvrak og våpen

Viktor But ble født i det sovjetstyrte Tadsjikistan, ifølge BBC. Han startet sin karriere innen lufttransport tidlig på 90-tallet, etter Sovjetunionens fall. Han tok i bruk militærfly som lå igjen på flyplassene til det kollapsende sovjetiske imperiet.

Han fikk også tilgang på en mengde billige, sovjetproduserte våpen. Gjennom stråselskaper skal han med sine «flyvrak» ha levert våpen til kunder i Asia og Sør-Amerika, men også til krigsherjede deler av Afrika.

FN utpekte ham som en medhjelper til den tidligere liberiske presidenten Charles Taylor. I 2012 ble Taylor siktet for å ha medvirket til krigsforbrytelser under borgerkrigen i Sierra Leone.

Etter å ha lest en rapport om But i 2003, sa den britiske viseministeren Peter Hain at But var «en ledende handelsreisende i død og kontrollerte fly og handelsruter til Liberia og Angola».

Den to ganger olympiske gullmedaljevinneren Brittney Griner blir eskortert fra en rettssal etter en høring i Khimki like utenfor Moskva, 4. august 2022.

Medieoppslag i Midtøsten hevdet at han var en skytter for Al-Qaida og Taliban.

55-åringen skal også ha bevæpnet begge sider i Angolas borgerkrig og levert våpen til krigsherrer og regjeringer fra Den sentralafrikanske republikk og Den demokratiske republikken Kongo til Sudan og Libya.

Han ble en av verdens mest ettersøkte menn i løpet av sin karriere som internasjonal våpenhandler. Livet hans var en inspirasjon til Hollywood-filmen «Lord of War» i 2005, som hadde Nicolas Cage i hovedrollen.

Frigivelse med bismak

Frigivelsen av Viktor But gir amerikanerne en kraftig bismak.

Da de begynte forhandlingene med å løslate Griner, gjorde amerikanerne det klart at de også ønsket en annen amerikaner i russisk fengsel inkludert i utvekslingen.

Paul Whelan ble dømt til 16 års fengsel for spionasje i 2020. Dokumenter og minnepinne ble konfiskert da Whelan skulle på besøk i Moskva i desember 2018. Etter pågripelsen hevdet 52-åringen sin uskyld, han skulle være gjest i et bryllup. Men han sitter fortsatt bak lås og slå i Russland.

Torsdag understreket president Biden at USA ikke har glemt Whelan.

Mens Viktor But ble en fri mann.