Ukrainsk politi: har funnet russisk torturkammer i frigjort by

I frigjorte områder i Ukraina dukker det opp grusomme spor etter russiske styrker. Nå mener det ukrainske forsvarsdepartementet å ha avdekket et torturkammer.

På en cellevegg i den tidligere politistasjonen i Balaklija i Ukraina er det risset inn en bønn. Og en opptelling av antall dager som har gått.

44 minutter siden

Enorme områder som har vært kontrollert av russerne, har i det siste blitt frigjort av ukrainske styrker i Kharkiv-regionen. Tusenvis av russiske soldater har måttet gjøre retrett. Biler fulle av mennesker på vei ut av områdene har skapt trafikkork.

Nå finner også ukrainerne hva russerne har etterlatt seg.

Torturkammer

Etter frigjøringen av områdene rundt Kyiv, ble det avdekket massegraver og funnet flere døde sivile. Nå mener ukrainerne at de avdekker krigsforbrytelser fra russerne også i og rundt Kharkiv.

I den nylig frigjorte byen Balaklija har de oppdaget en uvanlig inskripsjon på en cellevegg i en tidligere politistasjon. På veggen er det risset inn bønnen «Fader vår». Ved siden av er det skrevet inn antall dager som har gått. Det er det ukrainske forsvarsdepartementet som har lagt ut bilder fra stedet. De hevder veggen viser ukrainske fangers desperasjon i det de omtaler som et russisk torturkammer.

Innbyggere i Balaklija har fortalt til The Guardian at de så lite til de russiske styrkene som holdt seg i utkanten av byen under okkupasjonen. De beskriver det imidlertid som en krevende periode. Tilgangen til informasjon var knapp, de hadde dårlig telefonsignal og ingen internett eller TV.

Nå kommer det også frem at innbyggerne ble tatt til fange av russiske styrker. På en politistasjon i sentrum av byen skal russerne ha hatt sitt hovedkvarter. 40 personer er blitt holdt i russernes varetekt under okkupasjonen, ifølge politisjef Serhij Bolvinov i Kharkiv-regionen.

På små celler beregnet på to personer skal opp til åtte mennesker ha blitt holdt fanget. Til avisen The Telegraph viser politiet frem åstedet der de har satt ut bevismarkører ved stoler, strips og blodflekker.

En politimann ser på mens et lik bæres bort i Balaklija 13. september. Ifølge politiet i Ukraina ble personen drept av de russiske soldatene.

En innbygger forteller til BBC at han ble holdt fanget på byens politistasjon i mer enn 40 dager og torturert med elektrosjokk. Mannen som blir kalt Artem, forteller at han hørte smerteskrik fra de andre cellene på stasjonen. Den samme mannen er blitt intervjuet av The Telegraph.

– De tvang meg til å holde to ledninger som var koblet til en generator. Jo raskere den gikk, jo mer strøm, har Artem sagt til BBC.

– De sa at hvis du slipper, så er du ferdig, og så stilte de spørsmål.

Han ble fortalt at hvis han løy, ville de øke styrken enda mer. Artem hevder han ble fengslet fordi russerne fant et bilde av hans bror. På bildet har broren på seg militæruniform. En annen mann fra Balaklija ble holdt fanget i 25 dager fordi han hadde et ukrainsk flagg, ifølge Artem.

Sivile funnet drept

Tidligere denne uken opplyste ukrainsk påtalemyndighet at fire drepte sivile er funnet i en gjenerobret ukrainsk by. De har skader som tyder på at de er blitt torturert.

Likene ble funnet i byen Zaliznytsjne i Kharkiv, opplyser den regionale påtalemyndigheten. Innbyggere skal ha fortalt at russiske styrker hadde drept sivile der.

– 11. september fant politimyndighetene fire lik. Alle viste tegn på tortur. Tre av dem var gravlagt nær private hus, den fjerde ble funnet inne på en asfaltfabrikk, opplyser påtalemyndigheten.

Washington Post har besøkt Zaliznytsjne. Innbyggerne, som alle snakker russisk, beskriver behandlingen fra russiske soldater som mer human enn det som var tilfellet i for eksempel Butsja.

– De var ikke monstre, de var barn, sier Olena Matvienko til avisen.

Flere forteller at den strengeste regelen var portforbudet. Klokken seks på kvelden måtte innbyggerne være inne, lyset måtte være av og de måtte være stille. Brøt de forbudet, kunne konsekvensene være fatale.

Maria Grygorova forteller at to naboer av henne hadde sittet oppe en kveld og drukket med lyset på. Dagen etter fant hun dem døde, med kulehull i hodet. De to mennene er blant de fire likene ukrainske etterforskere fant da de kom på besøk til byen. Washington Post skriver imidlertid ingenting om tegn på tortur.

– Det internasjonale samfunnet må bistå

Det ukrainske forsvarsdepartementet mener russerne må stilles til ansvar for hva de mener er et åpenbart folkemord. Funnene fra ukrainske etterforskere er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Det internasjonale samfunnet må bistå Ukraina i å samle bevis for påståtte krigsforbrytelser, mener Amnesty International.

– Å samle slike bevis er ekstremt ressurskrevende, sier Marie Struthers, direktør for Amnesty i Øst-Europa og Sentral-Asia.

Da russiske styrker trakk seg ut av Butsja i slutten av mars, bisto internasjonale organer i etterforskningen av krigsforbrytelser. Blant samarbeidspartnerne var Den internasjonale straffedomstolen (ICC). Også franske rettsmedisinske eksperter bidro med å grave opp og identifisere lik.

Internasjonale organisasjoner, blant annet Human Rights Watch og Amnesty International, har tidligere dokumentert det de mener er russiske krigsforbrytelser i Kharkiv. Det gjelder hovedsakelig bombeangrep som har drept og skadet sivile.