Orkanen Fiona påfører Puerto Rico strømbrudd og voldsomme skader

Orkanen Fiona førte til at hele Puerto Rico mistet strømmen søndag, før den traff land med enorme nedbørsmengder og forårsaket «katastrofale» skader.

Folk som er flomfaste i et hus venter på hjelp i Cayey på Puerto Rico. Orkanen Fiona førte søndag med seg store skader og oversvømmelser.

NTB-AFP-AP

18. sep. 2022 22:28 Sist oppdatert 14 minutter siden

Det er brunt flomvann mange steder på Puerto Rico, og det ventes fortsatt enorme nedbørsmengder gjennom natta og utover mandagen.

Satellittbilde av ekstremværet Fiona over Karibia lørdag. Søndag styrket Fiona seg til orkan.

Nelson Cirino forsøker å stenge vinduene og sikre huset sitt så godt han kan mot orkanen Fiona, som traff Puerto Rico søndag kveld.

Fiona hadde søndag vindkast opp mot 140 kilometer i timen, opplyser det amerikanske orkansenteret NHC, som sier at orkanen kommer til å bygge seg opp enda mer i styrke i de neste 48 timene.

Søndag kveld norsk tid opplyste NHC at orkanen hadde truffet øya, og det var på forhånd advart om at ekstremværet vil føre til katastrofale oversvømmelser både på Puerto Rico og i Den dominikanske republikk, som ligger på naboøya Hispaniola.

Hundrevis ble evakuert eller reddet søndag da flomvannet steg raskt. Elver av brunt vann fylte biler og førsteetasjer og dekket en rullebane.

I tillegg opplevde Puerto Rico jordskred, blokkerte veier og trær og kraftlinjer som ble blåst over ende, og en bro i landsbyen Utuado i fjellregionen sentralt på øya kollapset, sa guvernør Pedro Pierluisi på en pressekonferanse søndag kveld.

– Skadene vi ser er katastrofale, sa Pierluisi.

Historiske regnmengder

Selv om stormens øye har beveget seg forbi Puerto Rico, ventes voldsomme regnbyger og styrtflom gjennom natta. Meteorologer sier at det kan komme «historiske» regnmengder søndag og mandag, opptil 760 millimeter øst og sør på øya.

– Regnmengden vil skape katastrofale og livstruende styrtflommer og flom i byområder i hele Puerto Rico og østlige deler av Den dominikanske republikk, i tillegg til leirskred og jordskred i høyere terreng, melder NHC.

Fionas herjinger har også ført til at rundt 196.000 mennesker er midlertidig uten drikkevann, ifølge lokale myndigheter.

Unntakstilstand

USAs president Joe Biden har erklært unntakstilstand på Puerto Rico, som er amerikansk territorium.

Kraftselskapet Luma, som har ansvar for strømnettet på øya, sier at dårlig vær og kraftig vind har skapt problemer for strømforsyningen og at det er «blackout på hele øya».

– Værsituasjonen er ekstremt farlig og hindrer oss i å undersøke situasjonen, opplyser selskapet, som sier det kan ta flere dager før strømmen fungerer som normalt igjen.

Fem år siden katastrofeorkan

Det er bare fem år siden orkanen Maria førte til enorme ødeleggelser og tap av over 3.000 liv på Puerto Rico. Også øyas strømnett ble ødelagt.

Mer enn 3.000 boliger har fortsatt kun presenninger som tak, og mye av infrastrukturen, inkludert strømnettet, er stadig sårbart. Det er ofte strømbrudd, og det er ikke lenge siden gjenoppbyggingen startet.

– Jeg tror alle puertoricanere som levde gjennom Maria, har det posttraumatiske stresset og tenker «Hva kommer til å skje, hvor lenge kommer det til å vare, og hva kan vi ende opp med å trenge?», sa Danny Hernández til nyhetsbyrået AP.

Lørdag feide Fiona, som da var klassifisert som en tropisk storm, over Karibia. Ifølge CNN mistet minst en person livet på franske Guadeloupe, og det meldes om oversvømmelser flere steder på grunn av stormen.