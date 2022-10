Forsvaret skjerper beredskapen. – Den mest alvorlige situasjonen på årtier.

Forsvaret rigger seg for forhøyet beredskap i ett år. – Vi må skjerpe beredskapen i landet vårt, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

31. okt. 2022 12:51 Sist oppdatert nå nettopp

– Forsvaret vil skjerpe beredskapen i Norge fra og med i morgen.

Det fortalte statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse som startet klokken 13.

– Den russiske angrepskrigen har ført til den mest alvorlige situasjonen på årtier, sa statsministeren.

Han møter pressen sammen med forsvarsminister Bjørn Arild Gram og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Det er første gang forsvarssjefen deltar med regjeringen.

Beredskapen heves ett nivå. Dette innebærer at Forsvaret skal over i en ny fase i sitt planverk.

Forsvaret vil prioritere oppgaver som ivaretar beredskap umiddelbart. Det innebærer å prioritere for eksempel fartøyer og flystyrker, og å prioritere ned for eksempel bygge- og anleggsprosjekter.

Man skjerper årvåkenheten. Nordsjøen blir høyt prioritert.

– Dette er et viktig signal om at vi følger med og er årvåkne. Det gjør terskelen høyere for de som ønsker å utfordre oss, sier Støre.

– Forsvarets aller viktigste oppgave er å bevare vår fred og sikkerhet, og å hindre konflikt. For å løse denne oppgaven må vi tilpasse vår aktivitet etter situasjonen vi til enhver tid står i, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen i en pressemelding.

Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Må skjerpe beredskapen i landet vårt

Støre viser til at Russland opplever stor motstand på bakken, der ukrainske styrker tar tilbake områder. De store tapene på bakken, fører til at russerne tar andre grep og vil flytte oppmerksomheten bort fra slagmarken.

– Derfor merker vi ringvirkningene av denne krigen mye mer, sa Støre.

Han sier Norge har et godt og oppdatert bilde på situasjonen, og at det ikke er grunn til å si at Russland ønsker å involvere Norge direkte i krigføringen. Han understreker at Norge har kontroll på sine nærområder.

– Men krigen i Ukraina gjør det nødvendig for alle Nato-land å være mer på vakt. Vi må skjerpe beredskapen i landet vårt, sa Støre.

Forsvarssjefen forbereder seg på ett år

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier dagens situasjon er preget av usikkerhet. For å kunne støtte sivile etater i kriser, vil Forsvaret styrke sin operative evne.

Kristoffersen sier man rigger seg for at fasen kan vare i minst ett år.

Han forteller om flere grep som allerede er iverksatt eller som blir iverksatt:

Ytterligere grep for å avdekke og avdekke sammensatte trusler.

Økt aktivitet, som maritim overvåking.

Økt tilstedeværelse og synlighet rundt kritisk infrastruktur. Heimevernet vil fortsette sin tilstedeværelse.

Stans i øvingsaktivitet, anskaffelser og bygging – for å prioritere beredskap. For eksempel er en testflyvning i USA stanset for å sikre nok norske jagerfly på plass i Norge.

– Alle de prioritetene vi gjør i Forsvaret, skal vi gjøre sammen med våre allierte. Vi skal stå i dette over tid. Vi skal stå i minst ett år i denne situasjonen. Vi har et tett samarbeid og våre forpliktelser til Nato skal fortsette, sa Kristoffersen.