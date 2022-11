Han hadde kartlagt kjente svensker i en årrekke. I sommer pekte han ut tre navn på personer han ville drepe.

Gamle TV-bilder avslører hvordan den terrortiltalte mannen spanet på en av Sveriges mest kjente politikere i flere år.

Den svenske påtalemyndigheten mener at drapet på den 64-år gamle psykiateren Ing-Marie Wieselgren var en terrorhandling. Her blir den tiltalte 33-åringen ført inn i tingretten på Gotland.

10. nov. 2022 11:03 Sist oppdatert nå nettopp

Han var iført grønn fangedrakt, hvite joggesko og håndjern da han ble ført inn rettssalen på Gotland tidligere denne uken.

6. juli i sommer ble en fredelig politisk møteplass til et åsted for drap. Påtalemyndigheten kaller det som skjedde i Visby et angrep på samfunnet.