Russiske nettroll har våknet fra dvalen før mellomvalget i USA

Enda en gang ser det ut til at russiske nettroll forsøker å påvirke et amerikansk valg.

I St. Petersburg har den såkalte trollfabrikken sitt hovedkontor. Selskapet Internet Research Agency som hører til her, skal være kontrollert av forretningsmannen Jevgenij Prigozjin. Han skal ha nære forbindelser til Vladimir Putin.

14 minutter siden

I oktober sa FBI arrow-outward-link at det var sannsynlig at «utenlandske aktører» ville forsøke å påvirke det amerikanske mellomvalget. De oppfordret amerikanerne til å kritisk vurdere informasjon om valget.

Forsøker å bremse støtte til Ukraina

Igjen sprer russiske troll-kontoer informasjon som skal påvirke velgerne til ikke å stemme på demokratiske kandidater. Det mener amerikanske analyseselskaper. Flere av disse kontoene utgir seg for å være amerikanere.

Blant annet sprer tegneseriestriper feilaktig informasjon om enkelte av demokratenes kandidater.

En av disse kommer med rasistiske skildringer mot den svarte, demokratiske senatoren Raphael Warnock. En annen hevder at senatorkandidaten Tim Ryan vil løslate narkosmuglere fra fengsel.

Ifølge New York Times arrow-outward-link skal tanken bak være at et republikansk flertall i senatet vil kunne bremse den amerikanske støtten til Ukraina, og dermed igjen kunne hjelpe den russiske krigføringen i Ukraina.

I august våknet brukerkontoen «Nora Berka» igjen fra dvalen. Den samme kontoen var aktiv under de to siste presidentvalgene, og knyttes til russiske trollfabrikker.

Opererer på andre plattformer

En etterforskning ledet av Robert Mueller konkluderte med at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i 2016. Blant annet gjennom at «trollfabrikker» opprett tusenvis av falske kontoer i sosiale medier. Mens påvirkningen i 2016 foregikk på Facebook og Twitter, er den nå på mindre, alternative nettsteder som Gab, Gettr og Parler. Dette er ikke-modererte plattformer som har mange republikanske brukere.