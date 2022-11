Demokratene støttet ytterliggående republikanske kandidater. Det viste seg å bli en suksess.

Tidligere i år valgte demokratene en dristig strategi: Å støtte ytterliggående republikanske kandidater med penger. Det ser ut til å ha gått som de ønsket.

Don Bolduc var kandidat for republikanerne, men fikk reklamepenger fra demokratene under primærvalget.

Flere steder i USA jobbet demokrater for å få nominert republikanske kandidater som de anså som ekstreme. De brukte millioner på reklame utformet for at disse skulle få støtte blant Trumps kjernevelgere.

Motivet var at de mente det da ville bli lettere å vinne over dem i selve valget 8. november.