Russland virker til å være på defensiven idet vinteren er på vei til Ukraina. Den vil bli tøff, mener norske eksperter. Millioner av ukrainere rammes nå av regelmessige strømbrudd på grunn av Russlands angrep mot infrastruktur. Utfallet av krigen kan avhenge av hvem som klarer å håndtere årstiden best. Verden Krigen i Ukraina «Tykk krigståke» idet krigen i Ukraina går inn i sin neste fase

Eksperter Aftenposten har snakket med er enige: Russland kan bli drevet ut av Ukraina. Hvorvidt dette vil skje, avhenger av flere faktorer.

21 minutter siden

Onsdag beordret Russland tilbaketrekning fra Kherson by. Øst for byen, på andre siden av elven Dnipro som deler Ukraina i to, har russerne forberedt sterke forsvarsstillinger.

At vinteren kommer, er til fordel for Ukraina, mener oberstløytnant Palle Ydstebø. Ukrainske styrker har fått – og vil få – omfattende materiell støtte og trening fra vestlige land for å føre effektiv vinterkrig.

Samtidig kommer det stadig rapporter om umotiverte russiske soldater, som er dårlig utstyrt og lite forberedt.

Ydstebø forteller om en avdeling som kun fikk sommersoveposer og det han beskriver som «yogamatter» å sove på. Flere avdelinger mangler vinterutrustning, sier han.

Kan Russland faktisk tape krigen?