Rapporten om at Boris Johnson villedet Parlamentet godkjent med stort flertall

Dommen over Boris Johnson er knusende. Allikevel kommer han til å skape problemer for partiet sitt i lang tid fremover.

Rishi Sunak var Boris Johnsons finansminister. Nå er de to bitre fiender. Vis mer

SISTE: Sent mandag kveld ble rapporten om at Boris Johnson villedet Parlamentet godkjent med stort flertall i det britiske underhuset. Hele 354 representanter stemte for, bare syv stemte mot.

Flere av Boris Johnsons støttespillere boikottet avstemingen ved ikke å være tilstede under avstemningen. Også statsminister Rishi Sunak var fraværende under avstemningen.

Boris Johnson er ikke en mann som lister seg ut av et rom. Da han trakk seg fra parlamentet for en uke siden, ble det smelt med dørene. Han har sørget for at det ikke blir ro i det konservative partiet med det første.

For statsminister Rishi Sunak hørtes det ut som en trussel da Johnson sa at han trakk seg «for now», underforstått at han kan tenke seg et comeback.

Hjulpet av svensk kollega

Sunak sitter igjen med oppvasken etter Johnson. Det er mye som må ryddes opp. Mandag diskuterte parlamentet rapporten som konkluderer med at Johnson løy for de folkevalgte.

Det var aldri tvil om at et flertall vil godkjenne rapporten. Usikkerheten var hvor mange konservative som enten ville stemme mot, eller la være å stemme.

Gjennom hele helgen ble Sunak spurt om hva han vil gjøre. Han nektet å svare. Mandag fikk han hjelp av sin svenske kollega Ulf Kristersson, som kom på besøk.

Dermed hadde Sunak gyldig forfall.

Flere av regjeringskollegene hans har gitt beskjed om at mandagens møte ikke passet. Slik slipper de å vise hva de mener om Johnsons oppførsel.

Ingen adgang

I og med at Johnson har trukket seg, kan ikke parlamentet utvise ham de foreslåtte 90 dagene. Den eneste straffen de fortsatt kan gi ham, er å ta fra ham adgangskortet alle tidligere parlamentsmedlemmer får.

Det er en ydmykelse. Og det kan gjøre livet vanskeligere for Johnson, enten han vil drive lobbyvirksomhet eller forsøke å bli valgt igjen.

Lite ærefullt

Når en britisk statsminister går av, kan han eller hun levere en liste over personer som fortjener å bli adlet eller bli utnevnt til ridder. Den såkalte æreslisten går til en komité i Overhuset for endelig godkjenning.

Johnsons liste skapte uvanlig mye bråk. Ifølge flere medierapporter foreslo han at faren Stanley Johnson skulle æres. Navnet ble strøket.

Mer bråk er det om tidligere medarbeidere som er fotografert eller filmet mens de festet under pandemien, i strid med karantenereglene.

Venter med å trekke seg

Johnsons far og enkelte andre ble strøket fra listen. Johnson anklager Rishi Sunak. Statsministeren hevder at han sendte listen til Overhuset, uten kommentar.

Én som ikke godtar den forklaringen, er Johnsons kulturminister Nadine Dorries. Hun har lenge vært en av Johnsons ivrigste forsvarere. Da han trakk seg fra parlamentet den 9. juni, fulgte hun raskt etter.

Men så fikk hun høre at det ikke blir noen adelstittel på henne. Da ga hun beskjed om at hun ikke trekker seg med øyeblikkelig virkning.

Hun vil først ha svar fra Sunak om hvorfor hun ble strøket fra listen. Dorries så for seg at hun skulle fortsette som politiker, med fast plass i Overhuset.

Nadine Dorries var Johnsons kulturminister. Hun regnes fortsatt som en lojal støttespiller for den tidligere statsministeren.

I britisk presse er det spekulert i om Dorries trekker seg for å hjelpe sin gamle sjef Johnson. Hun kommer fra et valgdistrikt som vanligvis leverer et solid konservativt flertall.

Mens meningsmålingene tydet på at Johnson ville tape i det gamle valgdistriktet sitt, kan han ha en sjanse i et mer konservativt område.

Johnson har fortsatt politiske venner som vil stille opp for ham. Han får mesteparten av æren for de konservatives valgskred i 2019. Da klarte partiet å slå solide sprekker i «den røde muren i nord». I mange tiår dominerte Labour de gamle industribyene i Nord-England.

Mange av representantene fra disse byene vet at de kan takke Johnson for at de kunne flytte til London.

Rett før parlamentet møttes mandag, offentliggjorde The Independent en ny meningsmåling. Den viser at Johnson er mer populær enn Sunak blant dem som stemte konservativt i 2019.

Det riktige er kanskje å si at Johnson er mindre upopulær. 14 prosent av disse velgerne sier at Johnson gjorde en god jobb, bare 7 prosent sier at Sunak gjør en god jobb nå.

Da meningsmålerne spurte alle velgere om de to, svarte 61 prosent at Johnson var en dårlig statsminister. Sunak kommer bedre ut, med 42 prosent som mener at han gjør det dårlig.