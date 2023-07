Transdebatten har blusset opp i Storbritannia

BRUSSEL (Aftenposten): Storbritannias statsminister Rishi Sunak anklages for å polarisere transdebatten for å sanke stemmer.

Utdanningsminister Gillian Keegan jobber med en nasjonal veileder for hvordan lærere bør støtte elever som er usikre på eget kjønn.

01.07.2023 19:00 Oppdatert 01.07.2023 19:20

Forrige uke dukket det opp en Tiktok-video i Storbritannia. Den viser tilsynelatende en lærer som forsvarer en elev som identifiserer seg som katt.

Læreren kaller en annen elev «foraktelig» for å sette spørsmålstegn ved å kunne identifisere seg som dyr.

Britiske medier kastet seg på. Det ble skrevet om britiske elever som identifiserer seg som hester, dinosaurer og månen.

Statsministerens kontor så seg nødt til å reagere. En talsperson for Rishi Sunak påpeker at foreldre må kunne være trygge på at barna ikke påvirkes av lærernes personlige meninger.

Likestillingsministeren ba skolen rydde opp. Men skolen nekter for at det finnes elever som identifiserer seg som katter eller andre dyr. De mener det kun fremstår slik i videoen.

Kritikere mener at sakene brukes for å sverte transpersoner. Flere etterlyser nå en veileder for hvordan håndtere transspørsmål og kjønnsidentitet i skolen. Hvordan henger dette sammen?