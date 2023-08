FN-soldater skadet i sammenstøt med tyrkiske styrker – Norge fordømmer angrepet

Det brøt ut håndgemeng mellom fredsbevarende FN-styrker og tyrkisk-kypriotiske sikkerhetsstyrker på Kypros fredag, opplyser FN.

Publisert: 18.08.2023 22:58

Video av hendelsen viser FN-personell som barker sammen med folk i tyrkisk-kypriotiske politi- og militæruniformer.

FN-biler, sementpåler og piggtråd blir flyttet av tyrkiske bulldosere i den FN-kontrollerte buffersonen som deler øya, viser bildene.

Konfrontasjonen skal ha skjedd da FN forsøkte å stanse byggingen av en ulovlig tyrkisk-kypriotisk vei i området.

Fordømmes

Norge fordømmer angrepet på FN-styrken, skriver ambassadør Lajla Brandt Jakhelln på X/Twitter.

– Buffersonen kontrolleres av FN, og dette må respekteres. Vold er ingen vei fremover for Kypros, skriver Jakhelln, som er Norges ambassadør til Hellas og Kypros.

Også EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen reagerer skarpt.

– Jeg fordømmer det tyrkisk-kypriotiske angrepet på FNs fredsbevarende styrke på det sterkeste. EU ber den tyrkisk-kypriotiske siden om å respektere FNs mandag i buffersonen og unngå handlinger som øker spenningen, skriver hun i en uttalelse fredag kveld.

Delt siden 1974

Hendelsen skjedde i byen Pyla, som er en av fire byer som ligger innenfor FNs buffersone. Landsbyen er unik fordi den fremdeles har tyrkisk-kypriotiske innbyggere selv om den ligger i gresk-kypriotisk område.

Tyrkia invaderte Kypros i 1974 og kontrollerer den nordlige delen av øya og deler av hovedstaden Nicosia, som er delt i to. Den tyrkiske republikken Nord-Kypros anerkjennes kun av Tyrkia.

Sammenstøtet skjedde ved den lille landsbyen Pyla. På bildet ses en FN-forlegning bak til høyre. Vis mer

FN og alle andre land regner den nordlige delen av øya som tyrkisk-okkupert, mens EU-landet Kypros er internasjonalt anerkjent. FN-kontrollerer en buffersone mellom de to områdene.

FN-styrken UNFICYP ble dannet helt tilbake i 1964 for å bidra til fred mellom den greskkypriotiske og tyrkisk-kypriotiske delen av øya. Men til tross for flere lange forhandlingsrunder om en gjenforening, er øya fortsatt like splittet.