Verden Russland Da Wagner-sjefens fly styrtet i Russland, dukket en død kinesisk general opp fra glemselen Det er mange måter å ta livet av politiske fiender på. Dersom Jevgenij Prigozjin ble drept i en flystyrt, er han bare den siste i en ganske lang rekke.

Publisert: 26.08.2023 15:32

Forvridde metallrester lå spredt utover bakken. Noen av delene var store nok til at man kunne skjønne at de tilhørte et fly som hadde styrtet. Andre var små nok til at man skjønte at flyet hadde truffet bakken med en voldsom kraft.

Blant dem som trolig ble drept: en militær leder som inntil nylig hadde sittet svært tett på den mektige lederen i hovedstaden. En mann som rådet over såpass mange soldater at han utgjorde en maktfaktor i seg selv. Lenge hadde han vært en lojal støttespiller. Men så skar det seg. Han prøvde å utfordre lederen. Da mytteriet feilet, hadde han ikke lenge igjen å leve. Trolig satt han i flyet da det styrtet. Trolig ble han drept idet flyet traff bakken.

Datoen var 13. september 1971. Militærlederen som trolig ble drept den dagen, het Lin Biao. En lojal nummer to i det kinesiske kommunistpartiet. Lenge hadde han vært utpekt til å overta etter den aldrende diktatoren Mao Zedong. Men så kom han trolig på kant med sjefen. Kanskje prøvde han å kuppe makten. Han skal ha forsøkt å flykte til Sovjetunionen da flyet hans styrtet i det østlige Mongolia.

Tjent med usikkerheten

Parallellene er mange til det som skjedde i Russland denne uken. Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin skal ha vært blant de omkomne da et privatfly styrtet like utenfor Moskva onsdag ettermiddag. To måneder tidligere hadde han forsøkt å gjøre opprør mot den russiske militærledelsen, noe som fikk president Vladimir Putin til å se svekket ut.

Jevgenij Prigozjin var lenge tett knyttet til Vladimir Putin. Her viser han presidenten rundt på fabrikken sin, der han blant annet laget skolemat, i 2010. Vis mer

Det er fortsatt ikke endelig bekreftet at Prigozjin faktisk befant seg i flyet, eller at han faktisk er død. Hvorfor flyet styrtet, er heller ikke endelig bekreftet. Mange ser en sammenheng mellom opprøret og flystyrten. Russiske myndigheter, derimot, retter pekefingeren mot Ukraina. President Volodymyr Zelenskyj avviser dette.

Putin er tjent med usikkerheten. Det var også Mao i tiden etter at Lin Biao døde. Offisielt styrtet flyet i Mongolia fordi det gikk tom for drivstoff. Men folk har fantasi.

Ved å så tvil om hva som faktisk skjedde, kan en diktator oppnå to ting: For det første slipper han å ta ansvar. For det andre er det få signaler som kan være tydeligere enn et fly i fritt fall før det kræsjer i bakken.

FN-sjefen blant de drepte

Politisk bekvemmelige flykatastrofer er ikke noe nytt. Her er noen eksempler – med et klart forbehold om at noen av dem naturligvis kan være snakk om ulykker og ikke politisk motiverte drap:

1945: Den indiske frigjøringslederen Subhas Chandra Bose er trolig blant de drepte etter en flystyrt i Taiwan. Bose hadde mange fiender i Vesten og i India, fordi han samarbeidet med Japan og Nazi-Tyskland.

1961: FNs generalsekretær, svenske Dag Hammarskjöld, dør i en flystyrt i dagens Zambia. En FN-rapport konkluderte i 2017 med at flyet trolig ble skutt ned. Hammarskjöld var i Afrika for å forsøke å megle frem en fred i Kongo.

FNs generalsekretær Dag Hammarskjöld var blant de omkomne etter flystyrten i 1961. Vis mer

1986: Samora Machel, mannen som grunnla det moderne Mosambik, dør etter at flyet hans kræsjer i Sør-Afrika. Etterforskningen blir raskt dysset ned, og i Mosambik tror mange fortsatt at sørafrikanske myndigheter forårsaket flystyrten.

1988: Pakistans president, general Muhammad Zia-ul-Haq, er blant de drepte etter en flystyrt i den pakistanske Punjab-provinsen. USAs daværende ambassadør til landet, Arnold Lewis Raphel, blir også drept. Mistankene rettes i svært ulike retninger – fra Sovjetunionen til CIA og pakistansk etterretning.

1994: To presidenter dør i samme flykatastrofe. Juvénal Habyarimana og Cyprien Ntaryamira er statsledere i henholdsvis Rwanda og Burundi idet flyet deres blir skutt ned i den rwandiske hovedstaden Kigali. Begge tilhørte den etniske gruppen hutu. Episoden utløser et folkemord i Rwanda, der minst 500.000 personer fra tutsi-befolkningen blir drept i løpet av noen få måneder.

Kuler, gift og høye fall

Dersom Prigozjin faktisk døde i onsdagens flystyrt, er han altså den siste i en lang rekke. Han er i så fall også langt fra den første Putin-utfordreren som møter en ublid skjebne.

Lapper med teksten «propaganda dreper» og «kjemp!» ligger sammen med blomster og portretter av regimekritikeren Boris Nemtsov der han ble drept i Moskva i mars 2015. Vis mer

I de 23 årene som er gått siden Putin kom til makten, er en rekke rivaler – reelle, antatte og potensielle – blitt forgiftet, skutt eller drept etter å ha falt fra store høyder. Noen eksempler:

2003: Politikeren Sergej Jusjenkov blir skutt og drept. Jusjenkov hevdet å kunne bevise at russiske myndigheter sto bak bombingen av en boligblokk i Moskva fem år tidligere.

2006: Journalisten Anna Politkovskaja var kjent for sin kritiske røst. Hun ble funnet skutt og drept like ved leiligheten sin i Moskva.

2006: Regimekritikeren Aleksandr Litvinenko blir forgiftet med tungmetallet polonium og dør på et sykehus i London.

2015: Tidligere visestatsminister Boris Nemtsov blir skutt fire ganger i ryggen. Han hadde anklaget Putin for korrupsjon.

2022: Styreformann Ravil Maganov i energiganten Lukoil dør etter å ha falt ut av et vindu på et sykehus i Moskva. Han hadde vært kritisk til Russlands fullskalainvasjon av Ukraina.