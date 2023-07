AP: Tusenvis av sivile ukrainere holdes fanget av Russland. Mange blir brukt som slaver.

Flere tusen ukrainere er fengslet ulovlig av Russland. Mange av dem er blitt torturert. Andre er presset til slavearbeid.

Sett gjennom et kikkhull dekker et laken vinduet til en fengselscelle i en politiavdeling i Izium i Ukraina i fjor høst. Ukrainske sivile sier de ble holdt og torturert på stedet av russiske soldater. Vis mer

Ukrainske sivile forteller om et nettverk av formelle og uformelle fengsler og fangeleire over hele Russland og områdene de okkuperer. Der skal det sitte tusenvis av ukrainere ulovlig.

Det skriver nyhetsbyrået Associated Press (AP).

De ukrainske fangene utsettes regelmessig for tortur, psykisk mishandling og slavearbeid. Og ifølge AP planlegger russerne å bygge flere slike fengsler. Avsløringen kommer i en omfattende artikkel. Den er blant annet basert på skildringer fra ukrainere som skal ha sittet i disse fengslene.

Det anerkjente nyhetsbyrået har også gått igjennom satellittbilder, sosiale medier og statlige dokumenter. Disse bekrefter et omfattende russisk system for internering og misbruk av sivile som står i direkte strid med Genève-konvensjonene.

Ukrainske sivile sier at de ble arrestert og torturert av russiske soldater i Kherson i desember i fjor. Sivile har beskrevet hvordan utstyr som dette ble brukt til å torturere dem. Vis mer

Noen sivile ble holdt fanget i dager eller uker, mens andre har forsvunnet i godt over et år. Nesten alle som ble løslatt, sa at de opplevde eller var vitne til tortur. De fleste ble flyttet fra et sted til et annet uten forklaring.

Russland erkjenner ikke at de har sivile som fanger. Men ifølge AP fungerer fangene som fremtidige forhandlingskort i bytte mot russiske soldater. Også FN har sagt at det er bevis på at sivile blir brukt som menneskelige skjold nær frontlinjene.

Brukt som slaver

Noen av fangene skal ha blitt fraktet fra fengsel i trailere som vanligvis brukes til å frakte husdyr. Turen endte ved frontlinjen. Der ble de satt til å grave skyttergraver for russiske soldater i 12 timer eller mer.

Andre sivile ukrainere ble satt til å grave massegraver for medfanger som ikke hadde overlevd. En mann som nektet å grave, ble ifølge AP skutt på stedet.

Et kart hos AP viser at fengslene ligger på begge sider av den russisk-ukrainske siden. De fleste ligger på ukrainsk side. Og Russland planlegger trolig å øke kapasiteten på fengslene. Dette for å øke antall fanger med flere tusen. Et russisk regjeringsdokument som AP fikk tak i januar, skisserte planer om å opprette 25 nye fengselsleirer og seks andre interneringssentre. Dette skal skje i det okkuperte Ukraina innen 2026.

Her filmer en representant fra mediene en celle på et interneringssenter som ifølge ukrainere ble brukt av russiske soldater til å fengsle og torturere folk før de trakk seg tilbake fra Kherson i november. «Ære til Russland !!!» og «Ære til Putin !!!» er noen av slagordene på veggen. Vis mer

I tillegg undertegnet Russlands president Vladimir Putin et dekret i mai. Derfor kan Russland sende folk fra områder med unntakstilstand, som inkluderer hele det okkuperte Ukraina, til områder uten, som Russland.

Dette gjør det lettere å deportere ukrainere som motsetter seg russisk okkupasjon dypt inn i Russland på ubestemt tid. Dette har ifølge nyhetsbyrået skjedd i flere tilfeller.

Mange sivile blir plukket opp for påståtte overtredelser så små som å snakke ukrainsk eller bare være en ung mann i en okkupert region. Ofte uten en siktelse. Andre blir anklaget og siktet for å være «terrorister», stridende eller folk som «motsetter seg den spesielle militæroperasjonen».

Hundrevis brukes til slavearbeid av Russlands militære til å grave skyttergraver og andre festningsverk, samt massegraver.

Skjeer ligger i en stabel med skåler på en politistasjon som ble etterlatt etter at området ble frigjort i Izium i Ukraina i fjor høst. Ukrainske sivile sier de ble holdt og torturert på dette stedet av russiske soldater. Vis mer

Tortur er rutine

AP melder også at tortur er rutine i disse fengslene. Det gjelder blant annet gjentatte elektriske støt, slag som brister hodeskaller og brukne ribbein. Mange tidligere fanger sier til AP at de har vært vitne til dødsfall.

Ukrainske myndigheter tror at rundt 10.000 sivile kan være arrestert. Tallet kommer fra den ukrainske forhandleren Oleksandr Kononeko. Disse er blant annet basert på intervjuer etter løslatelse med noen sivile og over 100 ukrainske soldatene som ble returnert i fangeutvekslinger.

Ukraina sa i juni at rundt 150 sivile er frigjort til ukrainsk-kontrollert territorium, og russerne nekter for å holde andre.

– De sier at vi har ikke disse menneskene, det er du som lyver, sier Kononeko.

Måtte pugge russisk nasjonalsang

Viktoriia Andrusha, en mattelærer på barneskolen, ble pågrepet av russiske styrker 25. mars i fjor. Dette skjedde ifølge AP etter at de ransaket foreldrenes hjem i Tsjernihiv. Det ble funnet bilder av russiske militærkjøretøy på telefonen hennes.

28. mars satt hun i et fengsel i Russland. Hennes fangevoktere fortalte henne at Ukraina hadde falt, og at ingen ville ha noen sivile tilbake.

For henne, som så mange andre, kom tortur i form av blant annet knyttnever og batonger. Menn i svart slo henne i fengselskorridoren og i et flislagt rom tilsynelatende designet for rask rengjøring. På en TV over henne ble det spilt russisk propaganda.

Viktoriia Andrusha ble pågrepet av russiske styrker 25. mars i fjor. Hun ble senere løslatt og deler nå sin historie med verden gjennom AP. Vis mer

Sammen med den fysiske torturen kom beskjeder som ga henne angst. Andrusha ble fortalt gjentatte ganger at hun ville dø i fengsel i Russland, at de ville kutte henne med kniver til hun var ugjenkjennelig, at regjeringen hennes ikke brydde seg om en lærer i fangenskap, at familien hennes hadde glemt henne, at språket hennes var ubrukelig.

De tvang fanger til å pugge vers etter vers av den russiske nasjonalsangen og andre patriotiske sanger.

– Jobben deres var å påvirke oss psykisk. Å vise oss at vi ikke er mennesker, sier hun.

Så en dag, uten forklaring, var perioden som fange over for henne og en annen kvinne som satt i fangenskap med henne. De ble satt i en buss. De fikk snart selskap av ukrainske soldater som ble holdt fanget andre steder. Løslatelsen kom i stand i form av en fangeveksling med russerne.