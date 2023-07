Skogbrann i Hellas – UD ber nordmenn følge lokale råd

UD oppfordrer nordmenn i Hellas til å følge råd fra lokale myndigheter i forbindelse med skog- og buskbrannen som har oppstått sørøst for Aten.

Skogbranner herjer utenfor Aten. Røyken ligger tett ved feriebyen Loutraki ved kysten. Vis mer

Flere turistanlegg er i ferd med å bli evakuert etter at det mandag brøt ut en skog- og buskbrann sørøst for Hellas' hovedstad Aten. Brannen startet i Kouvaras, som ligger cirka 50 kilometer sørøst for Aten. Flere hus skal være skadet i brannen, ifølge den greske avisen Kathimerini.

UD oppfordrer nordmenn i Hellas til å følge råd fra lokale myndigheter i forbindelse med brannene.

– Greske myndigheter sender varsel på mobiltelefon til de som befinner seg i de berørte områdene, opplyser pressetalsperson Maiken Bruusgaard Harbitz i Utenriksdepartementet (UD) til NTB.

Departementet er så langt ikke blitt kontaktet av nordmenn i området. Videre opplyser de at det er rundt 450 norske borgere registrerte i Reiseregistrering.no for Hellas denne uken.

Hester evakueres i Kalyvia, nær Aten. Vis mer

Temperaturer på opp til 44 grader

– Det er krevende forhold, vinden er veldig kraftig med vindkast opp mot 16 sekundmeter, sier Yannis Artopios, talsmann for det lokale brannvesenet. Han opplyser at flere steder langs kysten blir evakuert for å være på den sikre siden.

Mandag ettermiddag var sju brannslukkingsfly, fire helikoptre og over 150 brannfolk satt inn i slukkingsarbeidet. De får hjelp fra brannmannskaper fra Romania. Tykk svart røyk sperrer trafikken på veiene rundt byen Kalyvia.

Flammene sprer seg rask i den knusktørre vegetasjonen i retning av Attica-regionen og ferieanleggene Lagonissi, Anavyssos og Saronida. Tykk svart røyk sperrer trafikken på veiene rundt byen Kalyvia. Greske myndigheter har bedt innbyggere og andre som oppholder seg i området, om å reise vekk.

Hellas er et av landene som for tiden er rammet av en hetebølge, med temperaturer på opp til 44 grader i sentrale strøk av landet.

Ifølge greske meteorologer vil temperaturen synke med to til fire grader onsdag, før en ny hetebølge kommer torsdag med temperaturer opp mot 43 grader.