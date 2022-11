Hun ble dømt for drap på sine fire barn. Nå sår en genfeil tvil om alt.

Kathleen Folbigg ble kalt Australias verste kvinnelige seriemorder og har sonet 19 år i fengsel. Nå kan danske forskeres vitnemål sette kvinnen fri.

Kathleen Folbigg avbildet under høringen til ny rettssak i Sydney, Australia 1. mai 2019. I høst startet en ny rettssak der genetiske faktorer trekkes frem.

En marsdag i 1999 fant Kathleen Folbigg sin 18 måneder gamle datter livløs i sengen i Singleton, Australia. Hun ringte etter ambulanse, mens hun prøvde å få liv i den bleke jenta.

– Jeg har mistet tre barn i krybbedød, fortalte Folbigg på nødtelefonen og ba ambulansen om å skynde seg.

Babyen, som het Laura, døde. Samme kveld ble liket av jenta obdusert. Rettsmedisiner Allan Kala fant ingen skader på kroppen, tegn til mishandling eller farlige stoffer i blodet. Han fant noe betennelse i hjertet, men mente det måtte skyldes et virus som ikke var relatert til dødsårsaken.

I hans rapport problematiserte han hvordan fire barn i samme familie dør i krybbedød. Det kan bety at de ble drept, spekulerte han.

Dømt for drap

Fire år senere ble Kathleen Folbigg dømt for drap på barna Patrick, Sarah og Laura, samt drap på hennes første sønn Caleb. Hun fikk en straff på 40 år i fengsel, med mulighet for prøveløslatelse etter 25 år.

Det fantes ingen tegn til vold hos noen av de døde barna. Men vitnemålet til rettsmedisineren ble tillagt stor vekt.

Aktor skal ha påpekt at «lynet slår ikke ned på samme sted fire ganger».

Det er magasinet Nature arrow-outward-link som forteller historien om Folbigg.

14. november i år startet en ny rettssak i Australia arrow-outward-link der Folbiggs advokater mener hun må settes fri på bakgrunn av nye bevis.

Folbigg, som hele tiden har hevdet sin uskyld, har sonet 19 år av straffen. Hun og hennes støttespillere har flere ganger jobbet for å få saken gjenopptatt.

Det ble ikke lagt frem medisinske bevis i retten i 2003 for hva barna døde av eller hvordan de skal ha blitt drept.

I 1989 døde hennes førstefødte Caleb i krybbedød, 19 dager gammel. Patrick døde 8 måneder gammel året etter, han hadde epilepsi. Sarah døde 10 måneder gammel i krybbedød i 1993. Hun hadde hatt pusteproblemer.

Dagboken

Bevisene i rettssaken fokuserte i stor grad på innholdet i Folbiggs dagbøker, der hun blant annet beskrev seg som «den verste moren i verden».

Folbiggs ektemann var den første som leste sin kones dagbøker. Han mente sitatene beviste at hun hadde drept barna.

Folbigg skrev blant annet:

«Med Sarah ville jeg bare at hun skulle holde kjeft. Og en dag skjedde det».

«Jeg har vært grusom, og hun forlot meg. Med litt hjelp.»

Kathleen Folbigg har forklart at setningen om hjelp var en referanse til at gud eller høyere makter hadde hentet babyen hjem.

Sjelden mutasjon

Nå har saken tatt en ny vending. Kan genetikk bevise Folbiggs uskyld?

I 2018 begynte en gruppe forskere å se på muligheten for at to av de fire dødsfallene kunne skyldes en mutasjon som Folbigg selv og begge døtrene var bærer av.

Forskerne mente feil i CALM2-genene arrow-outward-link kan føre til hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans hos små barn. Mutasjonen er visstnok svært sjelden.

I mars 2021 signerte mer enn 90 internasjonale gen- og hjerteforskere et opprop med krav om at Folbigg måtte renvaskes basert på ny medisinsk kunnskap.

Danske forskere

Forrige uke var danske forskere i retten arrow-outward-link for å snakke om hvordan mutasjonen kan ha ført til at hjertet til de to døtrene stoppet.

De har konkludert med at det kan være en sannsynlig dødsårsak. arrow-outward-link

Sønnene hadde ikke arvet mutasjonen, men også deres blodprøver tatt fra hælen, såkalt nyfødtscreening, viser at de bar på andre sjeldne mutasjoner.

Tidligere i år snakket de danske ekspertene om saken. arrow-outward-link

– Jeg håper at undersøkelsene minimum konkluderer med at det er begrunnet tvil om hvorvidt Kathleen Folbigg er en barnemorder. Med tanke på at hun har sonet 19 år i fengsel, håper jeg at hun snart blir løslatt, sa Michael Toft Overgaard, professor i proteinvitenskap ved Aalborg Universitet.

Dommeren skal vurdere saken og de nye opplysningene i tre måneder. Opplysninger om hvordan guttene døde og Folbiggs dagbok skal også legges frem for retten.

Hvis Folbigg vinner frem, betyr det at hun kan komme ut av fengsel fem år før hun egentlig fikk lov å søke om prøveløslatelse.

Og at Australia kan stå foran et justismord.