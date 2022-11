Verden Krigen i Ukraina En av Putins viktigste brikker er falt. Hva skjer i krigen nå?

Ukraina-krigen er på ingen måte over. Her er tre områder å følge med på i ukene fremover.

13 minutter siden

Vladimir Solovjov sukker tungt mens han kaster et oppgitt blikk opp i luften. Den kjente russiske propagandisten sitter alene i et stort TV-studio og gjør ingen forsøk på å skjule hvor frustrert han er over Ukraina-krigens gang.

– Herremin, jeg har til og med glemt at dette programmet heter «Full kontakt», sier han, og legger til at alt var bedre før.