Grensene for vestlig hjelp er strukket stadig lenger, mener ekspert

Ukrainas allierte samles på en amerikansk base i Tyskland. Der vil det fremfor alt handle om stridsvogner.

Amerikansk artilleri av typen M777 har vært en viktig arbeidshest for ukrainerne. Forbruket av ammunisjon er enormt.

20.01.2023 15:21 Oppdatert 20.01.2023 15:41

Det virker fjernt for oss nå. Men da Russland angrep Ukraina 24. februar i fjor, kunne Norge strekke seg til å forsyne Ukraina med hjelmer og skuddsikre vester.

Når 50 land i dag møtes på den amerikanske Ramstein-basen i Tyskland for å diskutere våpenstøtte til Ukraina, er det én ting alle snakker om:

Leopard 2. Stridsvognen som brukes av Tyskland og 13 andre europeiske land.

Med 300 slike stridsvogner mener Ukraina at de kan ta tilbake landområder som Russland nå kontrollerer.

Et av Natos viktigste våpen er den tyskproduserte stridsvognen Leopard 2. Spørsmålet er om Ukraina skal få våpentypen. Her er den avbildet under en øvelse i Latvia.

Mye har skjedd etter at det var kontroversielt da Norge vedtok å sende 2000 panservernraketter av typen M72. Det var fire dager etter invasjonen.

For første gang brøt Norge prinsippet fra 1959 om ikke å sende våpen til et land i krig. Det ble advart om folkerettslige konsekvenser dersom Norge sendte våpen til Ukraina.

Likevel gikk alle partier på Stortinget, unntatt SV og Rødt, inn for at Norge skulle sende disse våpnene til Ukraina. SV snudde i april, mens debatten fremdeles raser i Rødt.

Amerikanske Javelin har slått ut mange russiske stridsvogner i Ukraina. Ukraina hadde fått slike våpen allerede før den russiske invasjonen i fjor. Dette bildet er hentet fra en øvelse i Ukraina i januar 2022.

Alvoret seg inn

Oberstløytnant Palle Ydstebø underviser i landmakt ved Krigsskolen. Han mener det er flere grunner til at vestlige land har gått fra å sende hjelmer til stridsvogner.

Én er at alvoret over hva krigen betyr har seget inn. De østeuropeiske landene, som føler sterkt på naboskapet med et truende Russland, har hele tiden vært mer ivrige etter å sende våpen til Ukraina enn de vestlige. De andre landene har kommet etter.

De første våpnene ble sendt for å hindre at Ukraina tapte. Så ble det klart at Ukraina klarte å stå imot, begynte å slå tilbake og hadde mulighet til å ta tilbake områder som Russland hadde tatt.

– Jeg tror det var med på å åpne opp for å sende tyngre våpen. De ukrainske offensivene har vist at de kunne bruke vestlig artilleri, som HIMARS, på en god måte. Og de har klart å gjennomføre store offensiver, som ved Kharkiv og Kherson, sier Ydstebø.

Professor Kåre Dahl Martinsen ved Forsvarets høgskole mener ukrainernes evne til å stå imot den russiske aggresjonen har vært avgjørende for at grensene for vestlig hjelp er strukket stadig lenger.

– Vi har totalt undervurdert Ukrainas evne til å stå imot invasjonen, og vi undervurderte hvordan den russisk politikken har samlet Ukraina, som i utgangspunktet var relativt splittet.

Ukrainerne har skrytt mye av det amerikanske Himars-systemet, som har gjort det mulig for dem å treffe russiske mål på lang avstand.

Mestret avanserte våpen

Alt fra starten ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om tunge våpen, kampfly, stridsvogner og flyforbudssone over Ukraina. Det de fikk, var bærbare panservernvåpen, som Javelin og Stinger. Siden fulgte tungt artilleri, som kan avfyre granater på lengre hold og med større presisjon.

Ukrainerne bruker tusenvis av artillerigranater hver eneste dag. Forbruket er så stort at fabrikkene ikke klarer å produsere nok. Derfor tømmer USA nå lagre i Sør-Korea og Israel, meldte The New York Times tidligere i uken.

Da krigen gikk over i en ny fase og Russland i oktober begynte å slå til mot kritisk infrastruktur, begynte de større luftvernsystemene å komme.

– Spørsmålet har vært om ukrainerne kan mestre teknologien og vedlikeholde våpnene. Det har de vist gang etter gang. De reprogrammerer til og med vestlig programvare for at det skal passe inn i deres, sier Palle Ydstebø.

Frykten for russiske reaksjoner

Men det handler ikke bare om hvilke våpen ukrainerne kan ha nytte av. Det handler også om politikk og Vestens frykt for russiske reaksjoner. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har ivret for å sende våpen til Ukraina. Men samtidig har han advart mot faren for å utløse tredje verdenskrig.

– Grensen er satt politisk. Det handler om å finne en balanse mellom at Ukraina får det de trenger for å avgjøre og vinne krigen. Og samtidig at det ikke kommer systemer som utfordrer russerne for mye, sier Ydstebø. – En sentral del av debatten har vært hvordan russerne vil reagere på dette. Russland har truet. De har til og med raslet med atomvåpnene. Men jeg tror det har gått opp for selv de mest skeptiske i vest at Russlands trusler er tomme.

Ukrainas forsvarsminister Oleksiy Reznikov hadde fredag tatt turen til Ramstein-basen i Tyskland. Der hilste han på Natos generalsekretær Jens Stoltenberg .

Det er også en frykt for at vestlige våpen kan nå så langt at de treffer mål inne i Russland.

– Jeg tror ukrainerne er ekstremt klare over at de ikke kan bruke vestlige våpen for å angripe mål i Russland, selv om Russland driver terrorbombing i Ukraina, sier Ydstebø.

USA vil for eksempel ikke gi sine ATACMS-raketter, som har en rekkevidde på 300 kilometer.

Politisk modning og mindre frykt

Karsten Friis forsker på forsvar og sikkerhet ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Han mener det har skjedd en politisk modning blant vestlige ledere.

En grunn er massakrene i Bustja og andre steder. Det gjorde at de ble mer villig til å gi Ukraina tyngre våpen for å forsvare seg, mener seniorforskeren.

– I tillegg er retorikken endret. Før snakket man om at Putin ikke måtte vinne, ikke om at Ukraina skulle vinne. Nå er man mer og mer tydelig på at den beste måten å garantere Europa sikkerhet, er at Ukraina frigjør hele landet sitt, også Krym, sier seniorforskeren.

Han sier at en logisk følge av det, er å sende tyngre våpen til ukrainerne.

Friis mener frykten for russiske reaksjoner er blitt mindre.

– Den finnes, men er blitt mindre. De stemmene som tror man kan få et normalt forhold til Putins regime igjen, blir færre og færre. Og da er det ingen grunn til å holde igjen, med mindre man er redd for atomkrig.

Han mener at Russlands trusler om å bruke kjernevåpen, har vist seg å være en bløff.

– De truer med det hele tiden, men vet at det vil være selvmord å bruke kjernevåpen, sier Friis.

Hvorfor stridsvogner er så viktige

Under møtet i Ramstein er altså stridsvogner det store temaet. Hvorfor er de så viktige?

– Stridsvogner er det siste elementet i kampsystemet som Ukraina trenger for å ta tilbake tapt territorium, sier Ydstebø.

Han sier at de er ekstremt godt pansret, har god mobilitet og har stor ildkraft. De gjør at de vil jobbe godt sammen med de andre delene av hæren, som infanteri og artilleri.

– I tillegg har du sjokkeffekten som stridsvogner vil gi. De er ekstremt vanskelig å ødelegge, spesielt hvis de blir brukt skikkelig i et taktisk samvirkesystem.