New Zealands statsminister Jacinda Ardern går av i februar

New Zealands statsminister Jacinda Ardern sier at hun vil gå av senest 7. februar, melder flere lokale medier. Hun har ledet landet siden 2017.

Ardern sier hun gleder seg til å tilbringe mer tid med familien. Her er hun med forloveden Clark Gayford. Paret har en fire år gammel datter.

19.01.2023 05:33 Oppdatert 19.01.2023 06:33

Ardern sa torsdag at hun de siste månedene har forsøkt å finne en motivasjon til å gå løs på en periode til som statsminister, men at hun ikke har klart det, melder kringkasteren RNZ.

– Så i dag kunngjør jeg at jeg ikke vil forsøke å bli gjenvalgt, og at min periode som statsminister vil ta slutt senest 7. februar, sa en tydelig beveget Ardern.

Samtidig meldte hun at valget i landet vil bli avholdt 14. oktober. Ardern blir sittende i nasjonalforsamlingen frem til valget for å unngå suppleringsvalg.

Hun kaller de fem og et halvt årene som statsminister for de mest givende i livet.

– Jeg går av, fordi med en så privilegert jobb hører det med et stort ansvar: Ansvaret å vite når du er den rette personen til å lede – og også til å vite når du ikke er det, sa Ardern.

Videre sa hun at hun gleder seg til å tilbringe mer tid med familien. Hun har en datter med forloveden Clarke Gayford.

Søndag skal Labour samles for å stemme frem en ny partileder og dermed ny statsminister søndag, skriver New Zealand Herald. Visestatsminister Grant Robertson har gjort det klart at han ikke ønsker å bli partileder.

Ardern sto overfor en tøff valgkamp i år. Hun ledet Labour til gjenvalg og den største seieren siden andre verdenskrig i 2020, men på nylige målinger har partiet ligget bak de konservative.

Ledet landet gjennom kriser

Jacinda Ardern har de siste årene ledet landet gjennom flere kriser. Hun har høstet skryt fra håndteringen av terrorangrepet i Christchurch til covid-pandemien.

Det har imidlertid også vært nok av kritikk. Særlig har hun måtte tåle mange spørsmål om hvorfor hun ikke har fulgt opp valgløfter om å bekjempe barnefattigdom. Ardern har også blitt anklaget for å være i overkant politisk korrekt.

Men i 2020 belønnet velgerne henne med en stor valgseier.

– Største siden krigen

Hun ble også mor for første gang mens hun var statsminister.

Morgan Godfrey ved Universitetet i Otago skriver i The Guardian at på fem år, ble Jacinda Ardern New Zealands viktigste statsminister etter krigen.

Professoren mener at det særlig er én ting som kjennetegner den nå avgåtte statsministeren: Fraværet av ego. Hun måtte trygles om å ta ledervervet i partiet.

– Selv i sin avskjedstale, snakket hun direkte til datteren Neve og lovet at mamma kommer hjem. Hun henvendte seg til partneren Clarke og lovet at de endelig kan gifte seg, skriver Godfrey.