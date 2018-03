Gifteksperter bistår Storbritannia med etterforskning etter nervegiftangrepet

Det opplyser utenriksminister Boris Johnson til Sky News.

Ekspertene kommer drøyt to uker etter at den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren Julia ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury.

De vil innlede en egen etterforskning, der det blant annet vil bli tatt prøver som skal sendes inn for en grundigere analyse. Undersøkelsen er ventet å ta to uker.

Britiske myndigheter har fastslått at de to er blitt utsatt for nervegiften Novitsjok, som i sin tid ble utviklet av Sovjetunionen. de har også lagt skylden på russiske myndigheter, og saken har ført til diplomatisk krise mellom de to landene.

Fakta: Nervegiftangrepet i Storbritannia Søndag 4. mars ble den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia. Halvannen uke senere lå begge fortsatt i koma, og tilstanden deres beskrives som kritisk. Også en politimann er innlagt på sykehus, men tilstanden hans er ikke kritisk. Mandag 12. mars, en drøy uke senere, sa statsminister Theresa May at det er stor sannsynlighet for at Russland står bak angrepet. May sa også at nervegiften som ble brukt i angrepet, er identifisert som novitsjok, en nervegift som ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen. Russiske myndigheter avviser alle anklager om russisk innblanding i angrepet. Den britiske innenriksministeren Amber Rudd opplyser at britisk politi nå etterforsker hvorvidt russere kan knyttes til 14 andre dødsfall de siste årene.

Russland skyldte på Sverige

Lørdag ble det kjent at Russland har lagt skylden på spredningen av nervegift på flere land, blant annet Sverige.

– De mest trolige opphavskildene til kjemikaliet er landene som siden slutten av 1990-tallet har drevet intensive studier av substanser fra Novitsjok-prosjektet.

Det hevdet Maria Zacharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, til den statlig eide TV-kanalen Rossiya-24, ifølge Svenska Dagbladet.

– De landene er Storbritannia, Slovakia, Tsjekkia og Sverige, sier Zacharova. Den svenske avisen skriver at hun også nevner USA.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström var raskt ute med å avvise anklagen. Det gjorde også representanter for de andre landenes myndigheter.