Hydro ett skritt nærmere full produksjon ved Alunorte-raffineriet

– Dette er en utvikling i riktig retning for Alunorte og bringer oss et skritt nærmere vår opprinnelige plan om å erstatte det gamle deponiet DRS1 med DRS2 og pressfilter, basert på moderne teknologi, sier John Thuestad, leder for Hydros forretningsområde Bauksitt og Alumina.

Embargoen på det nye bauksittrest-deponiet DRS2 ble løftet av de brasilianske føderale myndighetene IBAMA torsdag denne uken. IBAMA hadde da gjennomgått informasjon som Alunorte og de lokale miljømyndighetene SEMAS i delstaten Pará hadde bedt om, opplyser Hydro.

Alunorte har produsert på halv kapasitet siden mars, da miljømyndighetene og en domstol påla anlegget å kutte produksjonen med 50 prosent etter anklager om forurenset drikkevann som følge av lekkasjer etter ekstrem nedbør. Interne og eksterne undersøkelser har imidlertid bekreftet at det ikke hadde vært utslipp fra deponiene for bauksittrester etter nedbøren, ifølge selskapet.

Fakta: Fakta om Hydros anlegg Alunorte i Brasil Alunorte er verdens største aluminiumraffineri med rundt 2.000 ansatte. Anlegget ligger i regionen Barcarena i delstaten Pará. Hydro eier 92,1 prosent i Alunorte. Anlegget har en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. 16. og 17. februar ble det registrert mer enn 200 millimeter nedbør i området i løpet av tolv timer. Hydro er anklaget for lekkasjer som kan ha ført til forurenset drikkevann. Miljømyndighetene i delstaten Pará ga 27. februar beskjed om å kutte produksjonen av kalsinert aluminium med 50 prosent. Hydro ville få dagbøter dersom dette ikke ble gjennomført innen 1. mars. Det brasilianske miljødirektoratet IBAMA har også gitt Hydro to bøter på 20 millioner, tilsvarende rundt 50 millioner kroner, knyttet til potensielle aktiviteter uten gyldig lisens ved rødslamdeponiet DRS2. 5. mars utnevnte Hydro finansdirektør Eivind Kallevik til midlertidig leder av aluminiumsraffineriet i Alunorte. Konsernet har opplyst at interne og eksterne undersøkelser bekreftet at det ikke har vært utslipp fra deponiene for bauksittrester eller skadelige utslipp etter det kraftige regnet. 3. oktober kunngjør Hydro at driften ved både Alunorte og bauksittgruva Paragominas stenges. 8. oktober fikk Alunorte tillatelse til å gjenoppta produksjonen på halv kapasitet med ny filterteknologi, trolig innen to uker. 25. oktober løftet IBAMA embargoen på DRS2-deponiet etter å ha gjennomgått informasjonen som ble forespurt fra Alunorte og de lokale miljømyndighetene SEMAS i delstaten Pará. Hydro venter nå på en behandling av embargoen i en føderal domstol.

Dialog med myndighetene

Embargoen fra en føderal domstol er fortsatt er gjeldende.

– Det nye bauksittrestdeponiet er, sammen med pressfilterteknologien, verdens mest moderne system for bauksittresthåndtering. Vi vil fortsette dialogen med myndighetene for å søke om tillatelse til å bruke det nye deponiet, ettersom dette er nøkkelen til bærekraftig drift av raffineriet, sier Thuestad.

Hydro måtte i begynnelsen av oktober stenge produksjonen helt fordi det gamle deponiet var fullt. Driftsstansen førte også til at aluminiumsverket Abras måtte stenges siden aluminiumsverket er avhengig av alumina fra Alunorte.

Bauksittrest-deponiet DRS2 er spesialbygd for å lagre bauksittrester som er behandlet av pressfiltre på en trygg måte. DRS2 og den moderne pressfilterteknologien fører ifølge Hydro til forbedret miljøfotavtrykk på lagerområdet, samt økt sikkerhet.

2,3 milliarder kroner

Hydro opplyste i forbindelse med resultatfremleggelsen onsdag at produksjonsstansen i Brasil har kostet selskapet rundt 2,3 milliarder kroner, skriver E24.

Inkludert i dette beløpet er en avsetning på 519 millioner kroner i tredje kvartal for å dekke bøter samt sosiale og tekniske investeringer i Brasil etter en avtale med myndighetene 5. september. I tillegg inkluderer beløpet et bortfall på drøye 1,8 milliarder i underliggende resultat som følge av at Alunorte og bauksittgruven Paragominas drives på halv kapasitet.