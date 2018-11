Polen vil ikke være med på migrasjonsavtale i FN-regi

Tysklands statsminister besøkte Polen fredag.

Arbeidet med avtalen Global Compact for Migration skal etter planen sluttføres under en konferanse i Marokko 10. til 11. desember. Det ble enighet om den endelige teksten i juli etter 18 måneders forhandlinger.

I møtet med Polens statsminister Mateusz Morawiecki i Warszawa poengterte Merkel at statenes suverenitet understrekes i avtalen, som etablerer et grunnlag for lovlig migrasjon og skal bidra til å begrense ulovlig innvandring.

– Fra mitt perspektiv er alt dette avklart i migrasjonspakten, og derfor vil Tyskland holde fast ved den, sa hun.

Morawiecki fortalte at Polen trolig ikke vil være med, fordi landet ønsker å prioritere suverenitetsprinsippet.