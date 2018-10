En fersk britisk kjennelse gjør det mulig å offentliggjøre detaljer rundt myndighetenes jakt på det som kalles uforklarlige formuer (unexplained wealth order/UWO).

Et første eksempel omtales nå av avisen The Guardian og involverer Zamira Hajiyeva og hennes ektemann.

Mannen, Jahangir Hajiyev, var ifølge avisen tidligere styreformann for International Bank of Azerbaijan. I 2016 ble han dømt til 15 års fengsel for å ha begått bedragerier mot banken for tilsammen opp til 24 mrd. kroner.

Zamira Hajiyeva selv skal ha handlet eiendommer og gullsmedvarer for enorme beløp i London, ikke minst på det fasjonable varemagasinet Harrods.

Offensiven er ifølge The Guardian rettet mot det som antas å være illegale formuer, som styrtrike utlendinger har tatt med seg til London etter 2008. Det året ble det opprettet en egen ordning med såkalte «gullvisum», nettopp for å friste velstående utlendinger til å bosette seg i den engelske hovedstaden.

Skal også ha kjøpt golfklubb for 114 millioner

National Crime Agency (NCA) hevder at fru Hajiyeva brukte stjålne penger til å kjøpe en eiendom med fem soverom i bydelen Knightsbridge, 100 meter fra dørene til Harrods, for 125 millioner kroner.

Det var under en rettsbehandling av UWO-spørsmål at det kom frem at hun i tidsrommet 2006–2016 har brukt tilsammen 180 millioner på Harrods.

NCA mistenker også ifølge The Guardian at Haiyeva har brukt 114 millioner kroner på å kjøpe Mill Ride golf and country club i Ascot via et selskap basert i Guernsey. NCA hevder at Haiyeva kontrollerer dette selskapet.

Skal ha disponert 35 kredittkort

Hajiyevas advokater har hittil lykkes med å begrense omtalen av kvinnen, ektemannen, banken og nasjonaliteten deres i offentligheten. Hun har derfor hittil kun vært referert til som «Fru A».

Det var denne begrensningen en rettskjennelse i en ankedomstol onsdag opphevet.

Ifølge NCA er Hajiyeva etterlyst av aserbajdsjanske myndigheter. Hun skal være ett av flere familiemedlemmer som myndighetene mener at ektemannen har brukt til å ta penger ut av landet. Familien avviser ifølge The Guardian påstandene.

Ifølge det som kom frem under rettsbehandlingen, disponerte Zamira Hajiyeva tre såkalte kundelojalitetskort på Harrods. Bare på én handletur brukte hun 1,6 millioner kroner på varer fra luksusgullsmeden Boucheron.

Ifølge NCA disponerte hun i alt 35 ulike kredittkort utstedt av ektemannens bank. Hun skal også ha hatt tilgang til et privat jetfly av typen Gulfstream G550-jet til en verdi av 346 millioner kroner.

Har fått navn etter dramaserie på TV

Nå kreves det altså at Hajiyeva må forklare hvordan hun har fått tilgang på pengesummene til å handle eiendom for. Dersom hun ikke lykkes i å bevise at det handler om legale midler, kan eiendommene bli beslaglagt.

Den nye loven har fått kallenavnet McMafia etter dramaserien på BBC med samme navn. Første episode av serien, som handler om sønnen til en eksilrusser som forsøker å leve et lovlydig liv, ble sendt i januar i år.

Loven skal brukes nettopp til å tvinge mistenkte, korrupte, statstilknyttede tjenestemenn til å bevise at rikdommen deres er legitim, og til å stanse det The Guardian omtaler som milliardsummer av skitne penger som flommer inn over London.

Avisen påpeker samtidig at summene som benyttes, bidrar til å sende eiendomsprisene i London til værs.

Dette hevder Hajiyevas advokater

Som argument for at Hajiyeva skal slippe å måtte forklare pengebruken, bruker advokatene hennes at hun ikke er en «politisk eksponert person». Videre at mannen hennes ikke var en statlig ansatt som skulle kontrollere sin statsbank, men kun en velstående bankmann.

Det NCA driver, er ikke en normal straffesaksbehandling, men en granskning, og det involverer ikke å avdekke brudd på straffeloven, hevder advokatene.

De har gjort det klart at Hajiyeva vil samarbeide i den juridiske prosessen, gjennom nettopp advokatene, men for øvrig og inntil videre ikke kommentere saken.