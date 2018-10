Mannen ble pågrepet i en forstad til Fort Lauderdale i Florida fredag. Flere amerikanske medier navngir mannen. Han skal være 56 år gammel og har et langt kriminelt rulleblad. Mannen skal også være registrert som republikaner. Ifølge TV-stasjonen NBC6 Miami ble mannen pågrepet på gaten under en omfattende politiaksjon. En hvit varebil ble beslaglagt i forbindelse med aksjonen. Pågripelsen skal være resultat av DNA-spor funnet på bombene.

En pressekonferanse vil bli holdt ved 20.30-tiden norsk tid fredag kveld, ifølge justisdepartementets talsperson Sarah Flores.

Også før opplysningene om pågripelsen var det kjent at etterforskerne konsentrerte seg om Florida. Her har de blant annet aksjonert mot et postanlegg i småbyen Opa-locka.

I løpet av de siste dagene er det oppdaget 12 bomber på forskjellige steder i USA. Bombene har i de fleste tilfellene vært sendt i posten til demokratiske politikere og kritikere av Donald Trump. Tidligere president Barack Obama, tidligere utenriksminister Hillary Clinton, filmstjernen Robert De Niro og milliardæren George Soros står på listen over dem som har fått tilsendt bomber.

Fredag ble det oppdaget to nye mistenkelige pakker adressert til den demokratiske senatoren Cory Booker og USAs tidligere nasjonal etterretningssjef James R. Clapper.

Det er fortsatt ingen som vet om bombene er konstruert for å detonere - eller for å spre frykt. Ingen av sprengladningene har så langt eksplodert. FBI satte i verk en landsomfattende jakt etter den eller de som har postlagt brevbombene til kjente politikere og andre lederskikkelser i amerikansk samfunnsliv.

CNN / Reuterrs / NTB Scanpix

Fakta: Fakta om pakkebombene i USA * Minst syv rørbomber er de siste dagene sendt til amerikanske samfunnstopper som er knyttet til Det demokratiske partiet, og til CNN. * Ytterligere tre mistenkelige pakker ble undersøkt torsdag. To av dem er adressert til tidligere visepresident Joe Biden, mens én er adressert til skuespilleren Robert De Niro. * Den første rørbomben ble funnet mandag, i postkassen utenfor boligen til den jødiske milliardæren og politiske aktivisten George Soros nord for New York. Han har gitt store summer til formål som fremmes av Demokratene. * Tirsdag kveld ble en lignende pakkebombe adressert til tidligere utenriksminister og presidentkandidat Hillary Clinton oppdaget under en sikkerhetssjekk i Westchester nord for New York, der Clinton bor. * Onsdag morgen ble enda en pakkebombe adressert til tidligere president Barack Obama i Washington oppdaget i en sikkerhetssjekk. * Samme dag ble det funnet en rørbombe i bygningen som huser CNNs redaksjon i New York. Denne skal ha vært adressert til tidligere CIA-sjef John Brennan, som har opptrådt som kommentator hos kanalen. * Kort tid etter ble det oppdaget en rørbombe ved kontoret til demokraten og kongressrepresentanten Debbie Wasserman Schultz i Florida. Pakken var adressert til tidligere justisminister Eric Holder, men fordi adressen var feil, gikk den til Wasserman Schultz' kontor, som var oppført som returadresse. * To bombepakker ble onsdag kveld også oppdaget ved postkontroller i Maryland og Los Angeles. Begge var adressert til demokraten Maxine Waters, som representerer California i Representantenes hus. * Alle bombene var utstyrt med et lite batteri og inneholdt pulver og knust glass. De var cirka 15 centimeter lange og dekket av svart tape. Bombene ble alle sendt i konvolutter med boblefolie på innsiden. De hadde seks frimerker hver, og alle hadde kontoret til Wasserman Schultz som returadresse. * Wasserman Schultz er tidligere leder av Demokratenes nasjonale komité. Hun er blitt beskyldt for å ha favorisert Clinton fremfor Bernie Sanders under nominasjonsprosessen før presidentvalget i 2016. NTB

Susan Walsh, TT NYHETSBYRÅN

Trump: Kan ikke tillate politisk vold - Vi kan aldri tillate at politisk vold slår rot i USA, sier president Donald Trump om pakkebombene, som han kaller «terroriserende handlinger».

I en tale kort tid etter at en mann ble pågrepet i forbindelse med bombene, sier Trump at politiet har gjort en «utrolig jobb» i møte med bombetruslene.

– Vi må vise verden at vi står sammen, sier presidenten.

Trump har etter sine uttalelser tidligere i uka blitt anklaget for å ta for lett på pakkebombene, og senest fredag omtalte han dem som «bombe-greier» på Twitter.