Søreide mener Russland har skyld i at nedrustningsavtalen ryker

President Donald Trump anklaget lørdag Russland for å bryte nedrustningsavtalen INF og varslet at USA derfor vil trekke seg fra avtalen. Selv hevder Russland at USA over mange år har vært med på å undergrave denne.

Søreide sier i en skriftlig kommentar til Klassekampen at «det er beklagelig dersom INF-avtalen nå opphører». Utenriksministeren skriver at avtalen har vært viktig, og at den er «den eneste avtalen som forbyr en klasse med leveringsmidler for atomvåpen».

INF-avtalen forbyr alle landbaserte mellomdistanseraketter. USA hevder at rakettsystemet 9M729, som russerne nå er i ferd med å utvikle, bryter med vilkårene i avtalen. Russland benekter dette.

– Det er ikke mulig over tid å opprettholde internasjonale avtaler som bare den ene av to parter overholder. Gjentatte oppfordringer til Russland om å overholde avtalen har dessverre ikke ført frem, sier Søreide.

Hun legger til at Norge håper Start-avtalen videreføres eller fornyes. Denne nedrustningsavtalen mellom USA og Russland begrenser antallet atomvåpen hvert land får besitte, og den går ut i 2021.