Muslimer i USA samler inn penger til ofre etter massedrap på jøder

I utgangspunktet var målet til kampanjen å samle inn 25.000 dollar – nærmere 210.000 kroner – til de overlevende og familiemedlemmer av de 11 som ble drept i massakren. Målet ble nådd i løpet av seks timer. Etter en dag var tallet oppe i 50.000 dollar og nå er nytt mål satt til 100.000 dollar.

Innsamlingen er organisert av CelebrateMercy og MPower Change, muslimskamerikanske organisasjoner.

– Vi ønsker å møte ondskap med godhet, slik troen vår sier at vi skal, og sende et sterkt budskap om medfølelse gjennom handling, heter det i en uttalelse fra gruppene.

Innsamlede midler skal gå til å dekke de skaddes kostnader samt kostnader familiene til de drepte har på kort sikt til begravelser og annet knyttet til tragedien.

– Gjennom denne kampanjen håper vi å få ut et samlet budskap fra de jødiske og muslimske trossamfunnene om at det ikke er plass for denne typen hat og vold i USA. Vi ber om at dette gjenopprettet en følelse av trygghet og fred i det jødiskamerikanske trossamfunnet, som uten tvil har blitt rystet av denne hendelsen.