Innbyggerne nordvest i Florida, der Michal dundret inn med voldsom styrke onsdag, forsøker nå å få oversikt over skadeomfanget.

En video fra Mexico Beach, der orkanen først traff land, viser store ødeleggelser med hus uten tak flytende i gatene, noen av dem revet rett av grunnmuren.

I Panama City i Florida er gatene så godt som ufremkommelige og fylt med nedblåste trær, lyktestolper og satellittantenner, etter å ha blitt herjet av sterke vinder og kraftige regnskyll i nesten tre timer. Det er også store oversvømmelser flere steder.

JONATHAN BACHMAN / REUTERS

Kraftselskaper i Florida, Georgia, South Carolina og Alabama opplyser at over 932.000 kunder er rammet av strømbrudd. Nesten halvparten av de rammede bor i Florida, som ble hardest rammet av orkanen.

Knuste hus

Orkanen raste også over Georgia natt til torsdag lokal tid, der den ble nedgradert fra kategori 4 til kategori 1.

To personer er bekreftet omkommet i orkanens herjinger. I Georgia døde en elleve år gammel jente da en garasjedør ble tatt av vinden og traff huset hvor hun bodde. I Greensboro i Florida mistet en mann livet da et tre falt over huset hans.

Redningsmannskaper er nå satt inn i det såkalte Panhandle-området i delstaten for å undersøke hvordan det går med folk som ikke ville evakuere.

Kraftigst

Orkanen traff land med en vindstyrke på 69,4 meter per sekund eller 250 kilometer i timen. Michael hadde kraftigere vind enn noen annen orkan i USA siden Andrew i 1992.

Hvis man i stedet tar utgangspunkt i lufttrykket i orkanens øye, er Michael den kraftigste siden orkanen Camille i 1969.

Gerald Herbert / AP / NTB SCANPIX

Forsker Phil Klotzbach ved Institutt for atmosfærisk vitenskap ved Universitet i Colorado sier trykket i orkanens øye er en bedre målemetode ved historiske sammenligninger enn vindstyrke.

– Det er fordi den måler presist i stormens øye, mens vindene er forskjellige rundt orkanen. Lufttrykket sentralt gir et inntrykk av størrelsen på stormen, sier Klotzbach til nyhetsbyrået AFP.

Fortsetter innover landet

Torsdag fortsetter Michael sin ferd innover fastlandet, men den har sakket farten og er nedjustert til en tropisk storm. Den befant seg torsdag morgen lokal tid over South Carolina.

Gerald Herbert / AP / NTB SCANPIX

South og North Carolina sliter fremdeles med ettervirkningene av ekstremværet Florence forrige måned. Stormen vil også ramme den sørøstlige delen av Virginia torsdag kveld eller fredag morgen.

Hva kostnadene blir i forbindelse med Michaels ødeleggelser, er det foreløpig for tidlig å si noe om. Til sammenligning bidro de store oversvømmelsene i kjølvannet av Florence til skader og tapt inntjening på rundt 44 milliarder dollar – nesten 360 milliarder norske kroner, ifølge analysebyrået Moody's Analytics