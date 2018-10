Saudi-Arabias riksadvokat drar til Tyrkia søndag

– De (saudiaraberne) sender sin øverste påtaleansvarlige til Tyrkia søndag. Han kommer til å møte vår påtalesjef i Istanbul, sier Erdogan.

Han legger også til at Tyrkia har flere beviser i forbindelse med drapet på journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi, og at denne informasjonen vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt.

Saudiarabisk påtalemyndighet uttalte torsdag at Tyrkias beviser tyder på at drapet på Khashoggi var overlagt. Det var i strid med landets tidligere forklaring om at Khashoggi ble drept tilfeldig i forbindelse med en slåsskamp.