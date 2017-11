Weinstein betalte overgrepsoffer over åtte millioner kroner

Harvey Weinstein-skandalen har utløst en rekke anklager om seksuell trakassering over hele verden. Fortsatt rettes det anklager mot mannen som av mange ble regnet for å være en av Hollywoods mektigste menn.

Produsenten brukte penger fra sin egen bror og kompliserte forliksavtaler for å skjule overgrepsanklagene, kommer det frem av en ny sak.

Den italienske modellen Ambra Battilana Gutierrez sier til magasinet The New Yorker at hun undertegnet en såkalt hemmeligholdelsesavtale før hun visste at filmprodusenten hadde seksuelt trakassert og gjennomført flere overgrep mot andre kvinner.

Til magasinet sier hun at hun følte seg presset til å undertegne avtalen.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med alle papirene. Jeg var forvirret, jeg snakket ikke noe spesielt godt engelsk og ordene i avtalen var vanskelige å forstå, sier hun.

Hun beskriver at Weinsteins advokater virket oppildnet da hun skulle til å signere avtalen.

– Jeg forsto da hvor viktig dette var. Det øyeblikket jeg signerte, følte jeg at det jeg gjorde var galt.

I en uttalelse til The New Yorker sier Weinsteins advokater at på grunn av pågående etterforskninger vil det være upassende å kommentere uttalelsene til Gutierrez.

– Det holder å si at Harvey Weinstein avviser alle anklager om at han på et eller annet tidspunkt handlet utenfor lovverket, heter det uttalelsen.

«Er disse ekte?»

Gutierrez meldte fra om forholdene til politiet. Hun fortalte at Weinstein tok henne på låret og plasserte hendene på brystene hennes. Da skal filmprodusenten ha spurt: «Er disse ekte?».

Hendelsen skal ha skjedd 27. mars 2015. På Manhattan-kontoret til Weinstein.

Etterforskere lyttet i etterkant til samtaler mellom Weinstein og Gutierrez. De fikk også modellen til å ta opp en samtale der Weinstein forsøker å overtale henne til å bli med opp til filmprodusentens hotellrom. Under samtalen beklaget filmprodusenten hans tidligere oppførsel.

Det ble ikke reist noen tiltale mot Weinstein. Statsadvokaten mente det ikke var nok bevis. Avgjørelsen kom som et sjokk, forteller Gutierrez:

– Det var så mye bevis. Flere personer ringte meg for å gratulere meg, sier hun og legger til:

– De sa jeg hadde «stanset monsteret».

BRENDAN MCDERMID / REUTERS

Ba broren betale forliksavtale

Ifølge The New Yorker skal Weinstein ha spurt broren og en forretningspartner om å betale forliksavtaler med to forskjellige kvinner.

Weinsteins bror, Bob, skal ha betalt 250.000 pund, nesten tre millioner kroner.

Bob Weinstein avviser å ha kjennskap til hva disse overføringene gikk til, skriver magasinet.