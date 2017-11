Nå får «slakteren fra Bosnia» dommen

(Akkurat nå tar retten en pause)

Nå leses dommen opp i saken mot den tidligere hærsjefen Ratko Mladic, kalt «slakteren fra Bosnia», i krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia.

Den tiltalte Ratko Mladic som har helseproblemer, møtte opp i retten i Haag onsdag morgen. Hans advokater sa at han hadde insistert på å være til stede under dommen i saken der han har erklært seg ikke-skyldig. Mladic viste tommelen opp før retten åpnet.

Har bedt om livstid

Dommer Alphons Orie begynte opplesningen av dommen med å gå gjennom de grufulle hendelsene Mladic er anklaget for å stå bak. Han venter tilsynelatende med konklusjonen til slutt. Anklagere har lagt ned påstand om fengsel på livstid. Forsvarerne har bedt om frifinnelse eller maksimum 15 år i fengsel.

Utenfor rettslokalet var demonstranter møtt opp med blant annet bilder av drepte.

8000 massakrert

Påtalemyndigheten la i desember i fjor frem påstand om at den nå 74 år gamle tidligere bosnisk-serbiske hærsjefen må dømmes til livstid for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia.

På Mladics rulleblad står blant annet Srebrenica-massakren. Anslagsvis 8.000 muslimske gutter og menn ble massakrert av serbiske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995. Dette er regnet som den verste krigsforbrytelsen i Europa etter andre verdenskrig.

Både ICTY og Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag har fastslått at Srebrenica-massakren var et folkemord.

Mladic var den kanskje mest kjente militærlederen under den jugoslaviske presidenten Slobodan Milosevics styre. Mladic ble filmet da han var i gang med forberedelser til det som skulle bli massakren på de 8.000 muslimene.

Fakta: Ratko Mladic * Født i 1942. Var to år gammel da hans far ble drept av kroatiske fascister. Tok militær utdannelse og ble på 1970-tallet offiser i hæren i det daværende Jugoslavia. * Sammen med bosniaserbernes politiske leder Radovan Karadzic ble Mladic et symbol på serbernes aksjoner mot kroater og muslimer. Beskyldes blant annet for å stå bak massakren på rundt 8.000 bosnjaker (bosniske muslimer) i byen Srebrenica i 1995. * Massakren er ett av hovedpunktene i tiltalen mot Mladic ved FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) i Haag. Tiltalen omfatter folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og andre krigsforbrytelser. Dom faller onsdag 22. november. * Pågrepet i mai 2011 nordøst i Serbia. Han hadde da tilbrakt 16 år på rømmen.

Verste etter andre verdenskrig

Han gikk under kallenavnet «slakteren fra Bosnia». Massakrene i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995 er regnet som den verste krigsforbrytelsen i Europa etter andre verdenskrig.

Fakta: Fakta om Srebrenica-massakren * Srebrenica i Bosnia-Hercegovina hadde på begynnelsen av 1990-tallet 75 prosent muslimer og 23 prosent serbiske innbyggere. * Under krigen på Balkan var byen erklært som «sikker sone» av FN, men den ble likevel offer for en bosnisk-serbisk offensiv i 1995. * Anslagsvis 8.000 bosnjakiske gutter og menn ble drept av serbiske soldater mellom 11. og 19. juli 1995. * Massakren er regnet som den verste krigsforbrytelsen i Europa etter andre verdenskrig. Både FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) og Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag har fastslått at Srebrenica-massakren var et folkemord. * Over 300 muslimske menn som befant seg i leiren til nederlandske fredsbevarende FN-styrker i Srebrenica, ble overgitt til bosnisk-serbiske styrker som senere drepte dem. * Srebrenica er i dag en del av Republika Srpska, den serbiske delen av Bosnia-Hercegovina. De fleste innbyggerne er serbere. * Den bosnisk-serbiske lederen Radovan Karadzic ble 24. mars 2016 dømt i ICTY til 40 års fengsel for folkemordet i Srebrenica og andre krigsforbrytelser i Bosnia. Den bosnisk-serbiske hærsjefen Ratko Mladic får sin dom onsdag 22. november. Kilde: ICTY, Store norske leksikon, AP

Serbisk nasjonalisme

Milosevic sendte Mladic til Kroatia i 1991 for å slå ned på uavhengighetsbevegelsen. Han ledet den jugoslaviske hærens bombeangrep mot havnebyen Dubrovnik og ble senere stasjonert i Sarajevo. Mladic ledet beleiringen da hæren beskjøt sivilbefolkningen i den bosniske hovedstaden. Sarajevo var beleiret i 44 måneder. Minst 10.000 av byens innbyggere ble drept.

Senere ble Mladic av den bosnisk-serbiske presidenten Radovan Karadzic i 1992 utpekt til å lede kampen for et serbisk Bosnia. De to ble symbolet på den serbiske kampanjen for etnisk rensing av kroater og bosniske muslimer. Mladic ble beskrevet som en hensynsløs hærleder motivert av serbisk nasjonalisme.

– Ratko Mladic frarøvet meg livet mitt

– Mektig

– Han var stort sett allmektig på den militære siden. I Bosnia var det i prinsippet ingen som gjorde noe uten at Mladic hadde godkjent det, sier Bo Pellnäs, som er sikkerhetspolitisk kommentator og som var svensk FN-utsending til Balkan på begynnelsen av 1990-tallet.

Pellnäs opplyser at han møtte Mladic flere ganger i ulike forhandlingssituasjoner. Han husker en hærleder som ble stadig vanskeligere.

– Folk som er i krig i flere år blir veldig psykisk påvirket. Det er ikke det at jeg tror at Mladic tok til seg grusomhetene, men han levde under mye stress og var i nedadgående kurve fra jeg møtte ham første gang til den siste gangen, sier Pellnäs.

Mladic var på rømmen i 16 år inntil han i mai 2011 etter et anonymt tips ble pågrepet i den serbiske byen Lazarevo, om lag 80 kilometer nord for Beograd. Der bodde han på sin kusines gård, under et annet navn. Han ble sendt til Haag, der han en måned senere for første gang ble fremstilt for krigsforbryterdomstolen.

– Dette er avskyelige anklager. Jeg har aldri hørt slike monsteraktige ord, sa Mladic, og argumenterte med at han simpelthen hadde forsvart sitt folk og sitt land.