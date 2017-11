* Født i 1942. Var to år gammel da hans far ble drept av kroatiske fascister. Tok militær utdannelse og ble på 1970-tallet offiser i hæren i det daværende Jugoslavia.

* Sammen med bosniaserbernes politiske leder Radovan Karadzic ble Mladic et symbol på serbernes aksjoner mot kroater og muslimer. Beskyldes blant annet for å stå bak massakren på rundt 8.000 bosnjaker (bosniske muslimer) i byen Srebrenica i 1995.

* Massakren er ett av hovedpunktene i tiltalen mot Mladic ved FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) i Haag. Tiltalen omfatter folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og andre krigsforbrytelser. Dom faller onsdag 22. november.

* Pågrepet i mai 2011 nordøst i Serbia. Han hadde da tilbrakt 16 år på rømmen.