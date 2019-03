Nyhetsanalyse: «Jeg skal le i dagevis når noen blir lei henne og skyter noen kuler rett i hijaben».

«Søppel må fjernes før det blir helsefarlig.»

«Jeg elsker Omar. Plakatene av henne er de mest populære på skytebanen. Jeg er blitt 100 % mer treffsikker.»

På nettsidene til Fox News ligger det nå tusenvis av kommentarer under en lang rekke artikler om kongresskvinnen Ihlan Omar. De fleste av dem er nedsettende. En god del er rasistiske og fordomsfulle. Og et knippe – som eksemplene over som jeg klippet fra kommentarfeltet på fredag – er direkte truende.

Omar kom inn i Kongressen i januar. Hun er en av tre muslimer, og den eneste som bruker hijab. Nå er hun midt i en storm av kritikk. President Trump og flere andre republikanere har sagt hun burde trekke seg fra Kongressen. Hun blir kalt en terrorist og en «trussel» mot USA fra republikanske grupper, og har fått dødstrusler. Det har fått enkelte til å bekymre seg for hennes sikkerhet, deriblant presidentkandidatene Elizabeth Warren og Kamala Harris.

– Jeg er bekymret for at rampelyset som er rettet mot kongresskvinnen Omar kan være farlig for henne, sa presidentkandidat og senator Kamala Harris, som selv er afroamerikansk, i en uttalelse denne uken.

Intenst press

Siden nyttår har konservative medier og nettsteder vært proppfulle av saker om Omar og hennes kollega Alexandria Ocasio-Cortez. De to er blitt gjenstand for en helt uforholdsmessig stor oppmerksomhet fra høyresiden. Den siste uken er det Omar som har stått fremst i kryssilden, etter flere uttalelser mange oppfattet som antisemittiske.

Omar har beklaget noen av kommentarene, men har fortsatt å stille spørsmål ved de tette båndene mellom mange amerikanske politikere og Israel. Det har ført til kritikk fra mange av hennes partikollegaer, og var bakgrunnen for at Representantenes hus torsdag vedtok en resolusjon mot hatretorikk.

Furoren det har utløst fra republikanerne og deres allierte medier har imidlertid vært helt uten sidestykke. Fox News har hatt et plutselig og intenst fokus på rasisme og hatretorikk – men bare når det gjelder Omar.

Mediehuset er ellers uinteressert i problemstillingen, for eksempel når det gjelder nazimarsjen i Charlottesville i 2017, kongressmannen Steve Kings uttalelser om hvit nasjonalisme, president Donald Trumps muslimforbud og «shithole»-kommentar, eller konspirasjonsteoriene som stadig deles i konservative kretser om George Soros, som er jødisk.

Før han ble president opptrådte Trump på Fox News jevnlig i årevis og fremførte rasistiske konspirasjonsteorier om at president Barack Obama ikke var født i USA. Lignende teorier har forresten dukket opp igjen om Kamala Harris, selv om ingen foreløpig har klart å identifisere opphavet.

Fakta: Politisk vold under Trump Edgar Welch tok seg inn i en pizzarestaurant i Washington DC i desember 2016, etter å ha lest konspirasjonsteorier på internett. Welch var bevæpnet. Bakgrunnen var en historie som sirkulerte på nettet om at Hillary Clinton og flere andre topper i det demokratiske partiet drev en satanisk pedofiliring med pizzarestauranten som base.

I fjor sommer gikk en mann til angrep på en gruppe republikanske kongressmenn som spilte baseball. Kongressmannen Steve Scalise, en politikvinne og to andre ble skutt. Terroristen bak handlingen, James Hodgkinson fra Illinois, var en venstreekstremist og Trumpmotstander. «Trump er en forræder. Trump har ødelagt demokratiet vårt. Det er på tide å ødelegge Trump & Co,» skrev Hodgkinson på Facebook-siden sin.

To måneder senere kjørte en mann rett inn i en gruppe liberale demonstranter i Charlottesville, Virginia. 32 år gamle Heather Heyer ble drept. Sjåføren i bilen, James Alex Fields Jr., var en høyreekstremist som beundret Hitler. Før terrorhandlingen hadde nazister og Ku Klux Klan-medlemmer demonstrert i Charlottesville, til sterke protester.

Onsdag 24. oktober ble det kjent at minst seks bomber var sendt ut til tidligere utenriksminister Hillary Clinton, tidligere president Barack Obama, kongresskvinne Maxine Waters, tidligere justisminister Eric Holder, tidligere CIA direktør John Brennan via CNN, investor og politisk donor George Soros.

I februar ble det kjent at FBI hadde stanset et mulig terrorangrep og arrestert en ansatt i Kystvakten. Mannen hadde store mengder våpen og sprengstoff, og var inspirert av manifestet til Anders Behring Breivik. På listen over mål var blant annet kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez.

En gavepakke for 2020

Flere konservative analytikere har sagt rett ut at de anser de unge kongresskvinnene for å være «en gavepakke». Hittil har speaker Nancy Pelosi vært det store hatobjektet, men speakeren ga Trump en kraftig nesestyver tidligere i vinter. Og selv om Trump fortsatt liker å trekke frem «skurken Hillary» begynner også dette å bli litt slitt i kantene.

Nå kan presidenten og republikanerne fokusere energien på noen som er yngre og mer sårbare, lenger ute til venstre politisk – og att på til minoriteter.

– Demokratene er blitt et antijødisk parti, sa Trump fredag.

En av de republikanske lederne i Kongressen, Steve Scalise, sa at Omar ikke lenger burde få informasjon som krever høy sikkerhetsklarering, en dårlig fordekt anklage om at hun er en nasjonal sikkerhetsrisiko. Det republikanske partiet i West Virginia var mindre diskret: de satte opp en plakat av Omar og de brennende tårnene på 9/11 i delstatskongressen.

En Trump-rådgiver tok det enda lenger.

– Hun er en hater. Og jeg skal si det rett ut, hun er avskum, sa Jeff Ballabon, som er en rådgiver for Trumps 2020-valgkamp til Fox Business tidligere i uken.

Intervjueren ble overrasket, og spurte om han vil moderere ordbruken. Det ville han ikke.

– Hun er en skitten motbydelig hater, svarte Ballabon.

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Kom gjerne med innspill til saker eller ting du har lyst å lese mer om. Følg henne på Facebook her.