Mens de andre rømte fra Trump, valgte Apple-sjefen en annen løsning. Det ble nyttig i handelskonflikten med Kina.

Det var en lørdag midt i sommerferien, men mange bet seg likevel merke i at to av USAs mektigste menn møttes på en golfklubb i New Jersey 11. august i fjor.

Lite er kjent om hva som egentlig skjedde under middagen. Vi vet at president Donald Trump kunngjorde på forhånd at han gledet seg til å spise middag med Apple-sjef Tim Cook.

Og vi vet at de to poserte for et bilde utenfor golfklubben sammen med førstedame Melania Trump, som deretter la ut bildet på Instagram.

«Stolt av jobben han gjør i Apple – store innovasjoner og investeringer i USA, noe som påvirker økonomien vår på en positiv måte!» skrev hun da hun la ut bildet.

– Dyktig til å manøvrere politisk

Om detaljene rundt møtet ikke er kjent, er det på det rene at Apple-sjefen har valgt å gå motstrøms i sin tilnærming til Donald Trump. Mens andre toppsjefer har forsøkt å distansere seg fra den amerikanske presidenten, har Cook, til tross for at også han har kritisert Trump flere ganger tidligere, forsøkt en mer pragmatisk tilnærming.

Det kan ha spart selskapet for store økonomiske tap, ifølge amerikanske medier.

Da Trump innførte straffetoll mot kinesiske importvarer til en verdi av 200 milliarder dollar i september – kun en måned etter middagen med Cook – ble nemlig Apples kinesiskproduserte produkter skånet.

Alex Brandon / AP / NTB scanpix

«Han er blitt en av teknologiindustriens dyktigste innen politisk manøvrering – en person bak scenen som forstår seg på Trump, en som kan bidra til å forme administrasjonens økonomiske politikk på en måte som er til fordel for Apple», skrev The Washington Post da straffetollen ble kunngjort.

Cook skal også ha brukt sine diplomatiske evner til å sikre seg et godt forhold til ledere i Kina, der Apple, ifølge egne tall, er direkte eller indirekte ansvarlige for tre millioner arbeidsplasser.

Blir ikke reddet hvis det kommer en neste runde

Tilnærmingen til Trump gjør at Apple ser ut til å komme relativt uskadet fra den pågående handelskonflikten med Kina, skriver nettstedet Politico denne uken.

Mens de fleste andre toppsjefer sender representanter for å møte Trump-administrasjonen i Det hvite hus, har Cook valgt å delta på møtene selv. Det har gitt selskapet en unik posisjon, sier en tjenestemann i Trump-administrasjonen til Politico.

– Det er en sjanse å ta, men den ga resultater, sier tjenestemannen, som uttaler seg anonymt til nettstedet.

ALY SONG / Reuters / NTB scanpix

Spørsmålet er om tilnærmingen vil holde på sikt. Trump har advart om at han kan komme til å innføre straffetoll på samtlige produkter USA importerer fra Kina, noe som også vil omfatte Apple-produkter som Iphone og Ipad fordi de produseres i Kina.

Handelskonflikten kan bli løst denne måneden

Foreløpig ser det ut til at handelskonflikten vil bli løst før presidenten tyr til et så dramatisk steg. Mandag steg aksjeindeksene på børser over hele verden etter meldinger om at USA og Kina er nær ved å bli enige om en handelsavtale.

Den nye avtalen kan bli inngått i slutten av mars. Den vil innebære at USA fjerner de fleste tollsatsene som er innført det siste året i bytte mot at Kina gjennomfører tiltak som gjør det lettere å selge amerikanske varer til det kinesiske fastlandet, ifølge The Wall Street Journal.

Nyheten er en lettelse for alle som fryktet en opptrapping av handelskonflikten, men flere analytikere påpeker at de foreløpige meldingene ikke tyder på at USA vil ha fått igjen så mye etter et halvår med handelskonflikt.

«Hvis jeg leser dette riktig, noe jeg liker å tro at jeg gjør, betyr den foreløpige avtalen at man går tilbake til situasjonen slik den var i 2017, med unntak av at de beholder straffetoll på importvarer verdt 50 milliarder. Ja, Kina må endre noen lover i en mer liberal retning, men det har de allerede sagt at de skal gjøre siden 2017», skriver Daniel Drezner, professor i statsvitenskap ved Fletcher School, på Twitter.

If I’m reading this right — and I’d like to think that I am — the tentative deal would consist of a return to the 2017 status quo except for tariffs on $50 billion in Chinese imports. https://t.co/V7UAhiwS1s — Daniel W. Drezner (@dandrezner) March 4, 2019

To statsledere under sterkt press

Både Trump og Xi vil være tjent med å få en slutt på de lange forhandlingene og truslene som har gjort handelskonflikten til en verkebyll i forholdet mellom de to landene det siste året.

Trump er under et voldsomt press til å levere en seier etter en katastrofal uke der toppmøtet med Kim Jong-un i Hanoi endte i fiasko samtidig som hans tidligere advokat, Michael Cohen, anklaget ham for alvorlige forbrytelser i en høring i Kongressen.

Xi, på sin side, kan også være i en mer sårbar posisjon enn på lenge. Den kinesiske økonomien er preget av en rekke faresignaler, og flere ledere i det allmektige kommunistpartiet skal være kritiske til måten han styrer landet på, ifølge The Wall Street Journal.

I dag åpner den årlige samlingen i den kinesiske folkekongressen. Møtene skal pågå i to uker, og Xi vil ha et sterkt behov for å vise at ledelsen står samlet.