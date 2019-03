Minst 14 omkomne etter tornado i Alabama

– Jeg kan bekrefte at 14 personer er funnet omkommet på nåværende tidspunkt. Søk fortsetter. Vi har fortsatt noen som er meldt savnet, sier sheriff Jay Jones i Lee fylke til WRBL-TV. Antallet savnede er ikke kjent.

Han sier flere har blitt tatt til sykehus, hvor noen av dem har fått alvorlige skader. Jones sier at tornadoen har forårsaket katastrofale skader, og sier det inntrykket er «basert på antall ødelagte hus» han har sett.

Tidligere på dagen bekreftet politimyndighetene at en storm gjorde mye skade nær landsbyen Beauregard, og at to personer ble funnet omkommet i det området. I tillegg er en rekke personer skadd. Ifølge videoovervåking lignet stormen en kraftig tornado. Beauregard ligger om lag 95 kilometer øst for Montgomery. En rekke hus har blitt ødelagt. Det har ikke kommet noen nærmere opplysninger om hvor de andre omkomne er funnet.

– Vi har rundt 150 personer fra nødetatene på stedet. De har gjort en fenomenal jobb. Dessverre er to bekreftet omkommet, og det er veldig mange skadde, sa talsperson Rita Smith i nødetatene i Lee fylke i Alabama søndag kveld.

Søndag ble det sendt ut tornadovarsler i delstatene Alabama, Georgia, Florida og South Carolina.