Gjør klar for brexit-finalen. Et drama i tre akter. Og et ekstranummer som kan gi verre skader enn dette.

– Jeg lider av noe jeg tror er brexitutmattelse, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker oppgitt under et møte sist uke.

Han mente det alvorlig:

– Brexit er og blir en katastrofe.

Juncker måtte også forklare et plaster på kinnet. Et blodig sår han mente Theresa May ikke kunne lastes for.

– Jeg kan avkrefte at Theresa May har gjort dette. Det gikk litt galt under barberingen, sa han.

Fullstendig fastlåst

Junckers skade og diagnose er likevel betegnende for status i brexitforhandlingene – fem dager før den store brexit-finalen i London.

For førstkommende tirsdag skal utmeldingsavtalen fra EU opp til ny avstemning i Underhuset.

Mays avtale ble i januar nedstemt med 230 stemmer i parlamentet, den største tapsmarginen i britisk historie.

Hun ble beordret tilbake til Brussel for å kreve en bedre avtale. Foreløpig har det vært lite å hente.

Men denne uken skal Det britiske underhuset ikke bare få én ny sjanse. Men tre. Over tre dager. Dette blir ansett som den store brexit-finalen.

Generalprøven har vært elendig

Denne uken har Theresa Mays sjefforhandlere reist i skytteltrafikk mellom London og Brussel anført av Storbritannias regjeringsadvokat Geoffrey Cox og brexitminister Stephen Barclay.

– Begge parter har utvekslet robuste og sterke synspunkter, ifølge Cox.

En anonym kilde nær forhandlingsteamet sier det mer folkelig:

– Det er fullstendig fastlåst. Vi går i ring.

Og det er uenigheten om irskegrensen som fortsatt later til å være helt uløselig.

I faktarammen under forklares hvorfor:

Fakta: Irskegrensen er fortsatt problemet Uenighet om irskegrensen var hovedgrunnen til at Theresa May led et knusende nederlag da brexitavtalen var oppe til avstemning i januar. EU har utelukket en reforhandling av selve avtaleteksten. I stedet forhandles det nå om et tilleggsdokument. Målet er å sikre en åpen grense mellom Irland og Nord-Irland, samtidig som dette blir EUs yttergrense. Inntil en avtale er på plass, må man bli enige om en reserveløsning. Nødløsningen betyr at britene må fortsette å forholde seg til EUs regelverk, Motstanderne mener det fanger Storbritannia i en uønsket tollunion med EU, noe som vil gjøre det umulig å inngå egne handelsavtaler. Kravet er derfor at reserveløsningen ikke skal kunne vedvare på ubestemt tid. Den britiske regjeringsadvokaten, som nå leder forhandlingene på britisk side, skal etter planen legge frem en egen juridisk analyse. Hva han konkluderer med, kan bli avgjørende for utfallet når Underhuset skal ta stilling til avtalen.

Mays helomvending

Theresa May har benektet at det finnes noen andre alternativer enn hennes fremforhandlede avtale.

Men i siste sekund har hun åpnet hun for en «kort og begrenset» forlengelse av forhandlingsperioden. Det vil skje dersom Underhuset nok en gang stemmer ned hennes brexitavtale den 12. mars.

Gjør Underhuset det, får det ytterligere to muligheter til å stemme over veien videre:

Dagen etter, den 13. mars , skal det stemmes over om Storbritannia skal forlate EU uten avtale.

Dersom den stemmes ned, skal man den 14. mars stemme over om hele brexit-prosessen skal utsettes.

Slik vil dramaet utspille seg. Dag for dag

Første akt: Trusselen

Tirsdag 12. mars stemmes det over Mays «nye» brexitavtale, inkludert endringer som er kommet til etter forhandlingene i Brussel.

Dersom avtalen får flertall, forlater Storbritannia EU 29. mars.

– Simples! som Theresa May sa i spørretimen – et uttrykk brukt i en berømt reklame og som uttrykker noe som er enda enklere enn enkelt.

Få tror det skjer. Det har likevel vært en bevegelse i retning Mays avtale siden januar. Truslene har virket. Selv de tøffeste brexit-forkjemperne, som blant andre Jacob Rees Mogg, er på gli.

Han uttalte nylig at ethvert forsøk på å forsinke brexit er et komplott for å stoppe brexit. Dersom det kommer en bedre avtale om irskespørsmålet, skal han være villig til å stemme for. Det samme sier det nordirske støttepartiet DUP.

Andre akt: Katastrofe eller drøm

Dersom Mays avtale blir nedstemt, vil Underhuset dagen etter stemme over om Storbritannia skal forlate EU uten en avtale.

Dette utfallet er Boris Johnsons – og mange av de mest hardbarkede EU-motstandernes – drøm. Andre ser på det som en katastrofe.

Mange tror Theresa May kan foretrekke dette fremfor utsettelse. Mange i hennes egen regjering mener også at det å utelukke «no deal», vil svekke Storbritannias forhandlingsposisjon overfor EU.

Det er trolig ikke flertall for «No deal».

Tredje akt: Utsettelse av pinen

Dersom «no deal»-alternativet også stemmes ned, får Underhuset en ny sjanse den 14. mars: Da skal de stemme over om britene skal be om utsettelse av fristen.

Uken etter avstemningene i London avholder EU toppmøte. Dersom britene har stemt for å forlate EU 29. mars, blir EU-toppenes oppgave relativ enkel: enten å velsigne en avtale godkjent i London eller si ja til utsettelse.

Ekstranummer: Nattlig drama i Brussel og ny uvisshet

Trolig får britene en utsettelse i Brussel, men det er da den store uvissheten inntrer:

Dersom utsettelsen blir på mer enn tre måneder, må Storbritannia delta i valget til nytt EU-parlament. Selv om de ikke skal være medlemmer. Det nye EU-parlamentet skal velges i midten av mai og tiltre i juli.

En utsettelse øker også presset for å avholde en ny folkeavstemning. Resultat vil være helt åpent. Trolig vil britene få to valg: Forlate EU eller forbli i EU. Det betyr ny splid med fare for at hele Storbritannia går i oppløsning.

En utsettelse vil også fremskynde kravet om nyvalg. Skulle Labour vinne, vil det trolig bli nye forhandlinger med EU.

Skulle de konservative vinne, vil det bli med en annen statsministerkandidat enn Theresa May. Det kan fort bli en hard-brexiter som krever en helt annen avtale i Brussel.

Da kan man ende opp som The Guardian skrev: At Storbritannia kan forbli i EU i mange år fremover.