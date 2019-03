Det var det siste stedet Lilibeth Tejedor (28) hadde sett for seg at hun skulle lete etter vann. Denne uken gikk hun likevel sammen med dusinvis av andre mennesker til et lekk avløpsrør i den venezuelanske hovedstaden Caracas.

I bunnen av en skarp kløft, mellom slanger og kloakk, fikk Tejedor med seg 15 liter vann, ifølge nyhetsbyrået Reuters som var på stedet.