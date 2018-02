Hertugparet av Cambridge, William og Kate, har spilt bandy i Stockholm, drukket gløgg og avslørt at de har Ikea-møbler på barnerommet.

Torsdag landet på Gardermoen militære flyplass, hvor de ble møtt av det norske kronprinsparet.

Hvorfor kommer de, hvor kan folk se dem og hvorfor skal de se på norsk pølsegrilling?

Her er fem sider ved prinsebesøket som du kanskje ikke kjente:

1. Ny generasjon tar over.

Ifølge forsker Matthew Glencross ved King`s College, som er ekspert på kongelig reisevirksomhet, er dronning Elizabeth (91) i praksis i ferd med å pensjonere seg. Hun sender derfor ut kronprins Charles og hans barn og svigerbarn for å representere i utlandet.

– Det er en ung, rojal sjarmoffensiv. De vil ta mer og mer over, sier Glencross.

Fakta: Dette skal de gjøre Hertugparet av Cambridge ankommer Gardermoen torsdag litt før klokken 12 etter et to dager langt besøk i Sverige.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon ønsker velkommen.

Paret bor som gjester av kongeparet på Slottet under besøket.

Etter lunsj på Slottet er det omvisning i prinsesse Ingrid Alexandras Skulpturpark klokken 15.

Ledsaget av kronprinsparet besøker gjestene norske og britiske oppstartsbedrifter og gründere i kontorfellesskapet MESH.

Kong Harald og dronning Sonja er vertskap for middag på Slottet torsdag kveld.

Hartvig Nissens skole er første post fredag, der hertugparet møter skaperne og skuespillerne bak TV-serien «Skam».

Etter lunsj på Skaugum skal de kongelige opp til Holmenkollen, med besøk i Skimuseet, tårnet og hoppbakken.

Etter ønske fra gjestene om å oppleve hvordan lek og friluftsliv er en naturlig del av oppveksten i Norge, avsluttes besøket ved Øvresetertjern ved Tryvann med skiskole for barn og pølsegrilling på bål. (KILDE: NTB)

2. En gest à la juletreet

De mange kongelige turene til EU-land det siste året er blitt sett på som en sjarmoffensiv før Storbritannia forlater EU. Glencross vil heller se på det som et uttrykk for «kontinuerlig hjertelige forbindelser» mellom landene.

– Norge og Storbritannia har vært venner i hundrevis av år. Dette er en måte å minne om det på, akkurat som det norske juletreet som sendes til London hvert år.

Har du sett på The Crown? Hva stemmer og hva stemmer ikke i sesong 2.

3. Ikke så nære lenger

Det er første gang prins William og Kate er på offisielt besøk i Norge. Den britiske ambassaden opplyser at «så vidt de kjenner til», er det også første gang de møter kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, selv om de kan ha møttes i private sammenhenger eller på felles arrangement.

Det norske og britiske kongehuset har historisk hatt tette bånd på grunn av sitt slektskap til hverandre. Kong Olav var født i England og sto britene nær. Men ifølge kongebiograf Tor Bomann-Larsen er det nå mye mer kontakt mellom de nordiske kongehusene enn med det britiske.

– Den intime familiære kontakten mellom dem opphørte egentlig med kong Olav, som antagelig følte seg 50 prosent som engelskmann, sier Bomann-Larsen.

Da kong Harald og dronning Sonja fylte 80 år i fjor, kom grevinne Sophie, prins Edwards kone, som eneste representant fra det britiske kongehuset. De andre kongehusene stilte med konger og dronninger.

– Det var oppsiktsvekkende. Men det er litt måten britene gjør det på. De er en monarkistormakt og trenger kanskje ikke reise rundt på samme måten som andre kongelige, sier Bomann-Larsen.

Reuters

4. Hvorfor «Skam»?

Prins William, Kate og broren Harry har alle gjort mental helse blant unge til en hjertesak. Prins Harry har blant annet snakket om hvordan han har slitt etter at moren Diana døde da han var bare 12 år, men at han ikke søkte hjelp før lenge etter.

Hertugparet skal møte elever ved «Skam»-skolen Hartvig Nissen og skuespillerne fra serien, for å snakke om hva unge strever med og effekten av sosiale medier.

5. Pølser, ikke parader

Hertugparets program i Norge inneholder ingen militærparader, men besøk på skole og barnehage. Prins William, som er utdannet helikopterpilot, skulle egentlig se det nye britiskproduserte redningshelikopteret som Norge har bestilt, men Forsvaret satte ned foten.

– De vil se andre ting enn det som er vanlig på et ordinært statsbesøk, sier førstelektor Jan Erik Mustad.

Britene har sagt at de vil møte flest mulig nordmenn og svensker på den nordiske turen. Folk som har lyst til å se hertugparet, vil ha aller best mulighet i Slottsparken når de blir vist rundt i prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark torsdag klokken 15 til 15.25.

Under kan du se ruten hvor dronning Sonja og prinsesse Ingrid Alexandra vil ta med hertugparet i Slottsparken.

Paret, som venter sitt tredje barn i april, er ifølge den britiske ambassaden opptatt av hva Storbritannia kan lære av hvordan Norge organiserer omsorgen for barn. De avslutter norgesbesøket med å besøke en friluftsbarnehage i Holmenkollen, der de får se barn som går på ski og steker pølser på bål. Hensikten er både å lære hvorfor Norge er så gode på ski, og hvordan barn i Norge har det. Jan Erik Mustad tror de kongelige vil synes det er interessant å se en norsk ute-barnehage.

– Det er unikt for Norge og helt ukjent for britene. Ikke bare det å gå på ski, men at vi tar med oss termos og pølser og sitter ute i snøen og spiser. De lurer på hva dette er, det å dra med seg mat ut i skogen og sitte ute på et pledd, sier Mustad.

Men det siste tviler Mustad at de kommer til å importere.

– Det blir nok for outrert for dem. Dette er første og fremst en måte å få et innblikk i norsk hverdag og lære om norsk kultur, sier Mustad.