I et intervju med nyhetsbyrået AP minner Tillerson om at president Donald Trump tidligere har varslet at avtalen enten skal repareres eller kanselleres.

– Vi befinner oss i prosessen med å oppfylle løftet han ga om å fikse avtalen, sier utenriksministeren.

Kan skje om noen dager

Trump-regjeringen har innledet et samarbeid med folkevalgte i Kongressen om å endre loven som fastsetter USAs deltagelse i avtalen. Endringen kan skje allerede neste uke, ifølge Tillerson.

Én mulighet er at Kongressen kan skjerpe USAs håndheving av avtalen. Den ble inngått mellom Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland i 2015.

Formålet var å begrense Irans muligheter for å utvikle atomvåpen – noe iranske myndigheter sier de uansett ikke ønsker. Sanksjoner mot landet ble opphevet, i bytte mot større internasjonalt innsyn i Irans atomprogram.

Trump har kalt avtalen «den verste noensinne», men alle de andre landene som har undertegnet, ønsker å beholde den.