Trump skulle etter planen reise til Storbritannia neste måned for å åpne USAs nye ambassade i London.

– Grunnen til at jeg avlyser turen min til London, er at jeg ikke er en stor fan av at Obama-administrasjonen har solgt kanskje den best plasserte og fineste ambassaden i London for småpenger bare for å bygge en ny en på et sted langt unna for 1,2 milliarder dollar. Dårlig avtale. Ønsket at jeg skulle klippe snor-Nei, sier Trump på Twitter.

Avisen The Guardian skriver, med henvisning til regjeringskilder, at Trump ikke vil reise til London av frykt for å bli møtt med masseprotester, mens Daily Mail skriver at Trump avlyser fordi han er redd for å ikke bli tatt godt imot.

Den britiske regjeringen har ikke kommentert opplysningene ennå.

Ba regjeringen trekke invitasjonen

Det var statsminister Theresa May som i fjor inviterte Trump til statsbesøk til Storbritannia. Før jul ble det kjent at besøket var degradert fra et offisielt statsbesøk til et «arbeidsbesøk», som i praksis betydde at Trump ikke ville bli tatt imot av dronningen.

Mange aktivister har varslet at de ønsket å demonstrere mot et presidentbesøk. Flere politikere varslet at de ville gjøre det de kunne for å nekte presidenten å tale i Parlamentet.

Flere fremtredende Labour-politikere, blant andre Chuka Umunna, ba i fjor den konservative regjeringen om å trekke tilbake invitasjonen. Det skjedde etter at Trump hadde spredt innhold fra den høyreekstreme gruppen Britain First på Twitter.

– Jeg synes ikke at presidenten i USA, en president som har spredt intoleranse, misogyni og rasisme i sitt eget land, er velkommen her, sa Umunna til Sky News.

Både Guardian og Daily Mail skriver at det blir utenriksminister Rex Tillerson som kommer til London for å foreta den offisielle åpningen av USAs nye ambassade.