Grensestyrken vil i første omgang få overført 15.000 soldater fra Syrias demokratiske styrker (SDF), en styrke som har vært dominert av den kurdiske YPG-militsen. De har vært helt sentrale i nedkjempingen av den såkalte islamske staten (IS) og skal nå altså få nye oppgaver.

De resterende 15.000 skal rekrutteres lokalt og trenes opp med amerikansk hjelp. Man kommer til å etterstrebe lokal tilknytning, opplyser talsmenn for den amerikanskledede koalisjonen som slåss mot IS til The Defence Post og til Reuters.

I det nordlige Syria kommer det derfor til å være flest kurdere. I andre områder, som langs Eufratelven, kommer det til å bli flest arabere.

Liveuamap.com

Erdogan: Skal kveles før den blir født

Nyheten tas ikke godt imot i Syrias naboland Tyrkia. De anklager USA for å samarbeide med terrorister, siden YPG knyttes til terroranklagede PKK i Tyrkia.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan anklaget i en tale mandag USA for å opprette en terrorstyrke i Syria. Han lovet at Tyrkia kommer til å knuse den før den blir noe av, melder Reuters.

– Et land vi kaller en alliert, insisterer på å opprette en form for terrorhær langs våre grenser, sa Erdogan under en tale i Ankara. – Hva annet kan den terrorhæren rettes mot enn Tyrkia? Vårt oppdrag blir å kvele den før den blir født.

ZOHRA BENSEMRA / Reuters/NTB scanpix

Erdogan truer med militært anslag mot kurderne allerede denne uken

Erdogan har truet med at Tyrkia allerede denne uken kan komme til å angripe Afrin, den delen av det kurdiskkontrollerte området i Syria som ligger isolert for seg selv lengst nordvest i Syria.

Det har allerede kommet rapporter om at tyrkerne har avfyrt en rekke artillerisalver mot området. Syriske opprørere som støttes av Tyrkia og som befinner seg i Idlib, sør for Afrin, kan komme til å slå til på bakken samtidig med et eventuelt større angrep fra Tyrkia.

RODI SAID / Reuters/NTB scanpix

Tyrkia anklager USA for igjen å støtte terrorister

Amerikansk støtte til de kurdiskdominerte styrkene i det nordøstlige Syria har i lang tid slitt fælt på forholdet mellom USA og Tyrkia. Tyrkerne mener nemlig at den kurdiske YPG-militsen er et syrisk underbruk av den tyrkiskkurdiske bevegelsen PKK.

Tyrkerne er involvert i en blodig krig med PKK i det østlige Tyrkia og anser PKK som en terrorgruppe.

Koblingen mellom YPG og PKK er rimelig åpenbar for alle som reiser til det kurdiskkontrollerte området i Syria. Bilder av PKK-lederen Abdullah Öcalan er å se over alt, i offentlige kontorer, på svære plakater på offentlige torg og på skulderen til SDF-soldatene.

Öcalan selv har sittet fengslet på den tyrkiske øya Imrali i Marmarahavet rett utenfor Istanbul siden han ble tatt til fange i 1999.

GORAN TOMASEVIC / Reuters/NTB scanpix

Har Trump latt generalene få gjøre som de vil?

Så hvorfor går USA da inn i samarbeid som ser ut til å forlenge kompaniskap med en gruppe som er i krig med en av deres allierte i NATO?

– Donald Trump har kanskje overlatt avgjørelsene til generalene, og de vil samarbeide med en styrke som får jobben gjort, sier Thomas Jeffrey Miley, som underviser i politisk sosiologi ved Universitetet i Cambridge.

Han sier YPG har vist seg som den mest pålitelige kampstyrken under krigen mot IS.

Kurderne selv har lurt på om amerikanerne ville la dem i stikken så fort IS hadde fått bank. Men nå ser det ut til at det amerikanske engasjementet i Syria kommer til å fortsette. Stikk i strid med mange spådommer om at USA ville la Russland og Iran få fritt spillerom i Syria og hele regionen.

KAI PFAFFENBACH / Reuters/NTB scanpix

Syria: Et klart brudd på internasjonal lov

Det syriske utenriksdepartementet sier i en uttalelse at amerikanernes plan om å bygge opp en milits i Syria er et åpenbart brudd på Syrias suverenitet og territoriale integritet og et grovt brudd på internasjonal lov.

I realiteten har de kurdiskdominerte myndighetene i det nordøstlige Syria og Syrias væpnede styrker hatt et relativt godt forhold til hverandre. De har latt hverandre være i fred, mens de har kriget med sine andre fiender på hvert sitt hold.

Rodi Said/Reuters/NTB scanpix

Vil kurderne gå for selvstendighet i Syria?

En egen grensestyrke kan bidra til å forsterke inntrykket av at syrerne i det nordøstlige Syria styrer seg selv. At de er en de facto stat.

Men betyr det at de ønsker uavhengighet, og kanskje til og med å slå seg sammen med de andre kurdiske områdene i Tyrkia og Irak?

– Det kurderne i det nordøstlige Syria har sagt er at de ønsker å være en del av et demokratisk føderalt Syria, sier Miley. – Noen kan kanskje hevde at dette bare er spill for galleriet, men jeg tror ikke man skal se bort ifra at det faktisk er det de ønsker seg.