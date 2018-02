50.000 arbeidsplasser og 40 miliarder kroner. Det er tilbudet USAs storbyer har fått fra verdens rikeste mann, Amazon-eier Jeff Bezos. Bezos leter nemlig etter et sted å legge selskapets andre hovedkvarter, kalt HQ2.

238 byer meldte seg på konkurransen. Nylig publiserte selskapet en finaleliste på 20 byer.

Konkurransen har fått masse oppmerksomhet i USA, og byene har vært kreative i sine anbud. Amazon er blitt tilbudt særbehandling og store skatterabatter. Men kritikken er også blitt stadig sterkere. Mange har sammenlignet prosessen med et ubehagelig realityshow ala The Bachelor. En langt verre påstand er imidlertid at selskapet driver med lureri og uærlig prispress.

– Det er stor sannsynlighet for at Amazon allerede vet hvor de vil legge HQ2. I så fall er anbudsrunden bare en måte å få denne byen til å betale Amazons kostnader, skriver forsker Richard Shearer ved Brookings Institute i en rivende kritikk.

Han er en av mange som mener at Amazons konkurranse er spill for galleriet for å oppnå økonomiske fordeler. Denne uken signerte en rekke fremtredende akademikere og eksperter på byutvikling et opprop mot Amazon-konkurransen. Der mener de at selskapet misbruker sin makt.

«Det er i offentlighetens interesse å stå imot slik oppførsel og ikke tilrettelegge for den», står det i oppropet.

Seth Wenig / TT / NTB Scanpix

Jeff Roberson / TT / NTB Scanpix

Nå kommer «techlash» for fullt

Amazon er ikke det eneste selskapet som opplever å bli upopulære. Motbøren mot IT-selskapene er blitt så massiv de siste par årene at den har fått et eget navn – techlash.

De store amerikanske teknologiselskapene har de siste ti årene vært USAs stolthet. Mens landet klorte seg ut av finanskrisen og tradisjonelle industrier gispet etter luft, var Silicon Valley et fremtidsrettet lyspunkt.

Men så begynte det altså å kladde. Politikere i Washington og andre steder angriper selskapene stadig hyppigere.

US Chamber of Commerce-president Thomas Donohue advarte i sin årstale for et par uker siden om at kritikken nå kan bli så sterk at det hemmer industrien.

– Motbøren mot de store teknologiselskapene styrker seg kraftig, både hjemme og i utlandet og både blant forbrukere og regjeringer, sa Donohue.

Amazon har ikke villet kommentere kritikken eller anbudsrunden utover sin opprinnelige pressemelding.

Tech companies, flush w cash, must not demand local tax breaks up front. They shld partner w communities on jobs. https://t.co/3O1bkHbouF — Ro Khanna (@RoKhanna) September 7, 2017

Kjøper lobbyister for millioner

Her er noen av de viktigste grunnene til de kraftige reaksjonene mot techgigantene:

Facebook, Twitter og Google er blitt kalt inn på teppet i Washington og har fått så ørene flagrer på grunn av sin rolle i russernes inblanding i presidentvalget. Selskapene innrømmet etter hvert motvillig at de hadde avdekket et stort antall falske kontoer, og at de ikke hadde kontroll på hvem som kjøpte annonser.

IT-bransjens forsøk på å slå ned på spredningen av falske nyheter har vært lite effektiv.

Selskapene har stått imot henvendelser om å slå ned på terrororganisasjoner. Apple nektet blant annet å hjelpe FBI å hacke Iphonen til terroristen som drepte 14 i San Bernadino i 2015. Nå har den britiske statsministeren Theresa May oppfordret investorer til å trekke seg fra selskaper som nekter å bidra til antiterrorarbeid.

Flere store selskaper, deriblant Uber og Yahoo, har opplevd at hackere har stjålet store mengder persondata. Selskapene har vært sene med å innrømme tyveriene.

Selskapene er blitt presset og uthengt for sin aggressive skatteplanlegging og utflagging av kapital. I Europa har de ligget i retttvister med EU, og flere er dømt.

Omdømmeproblemene har tydeligvis gått inn på selskapene. I fjor brukte Google mest penger på lobbyister i Washington av samtlige amerikanske selskaper. De fem største IT-selskapene økte lobbyaktiviteten kraftig og brukte nesten 60 millioner dollar (nærmere en halv milliard kroner) tilsammen.

IT-selskapene er notorisk tilbakeholdne med å kommentere kritikk, og i den grad de gjør det kommer det som regel i form av navnløse pressemeldinger. Et av selskapene som har vært under hardest press, er Uber. De måtte sparke toppsjefen, fikk anklager om dårlig miljø og seksuell trakassering og ligger i juridiske tvister i en rekke land. Da det ble kjent at de hadde holdt skjult at 57 millioner brukerkontoer ble hacket, måtte toppsjefen unnskylde offentlig:

– Jeg kan ikke viske ut fortiden, men jeg kan love på vegne av alle Uber-ansatte at vi vil lære av våre feil, sa Ubersjef Dara Khosrowshahi.

Lindsey Wasson / REUTERS

Frykter avhengighet

IT-gigantene har også en annen hodepine som stadig vokser seg sterkere. Det er frykten for at produktene deres skaper usunn og farlig avhengighet. En av grunnleggerne av Facebook, Sean Parker, sa i et intervju med nettstedet Axios i november at IT-selskapene har gjort produktene deres avhengighetsskapende med vilje.

Modellen var å fange kundene i en sirkel av utspill og respons «for å ta så mye som mulig av din tid og oppmerksomhet», forklarte Parker.

– Vi gir deg en liten dopamininnsprøyting med jevne mellomrom, fordi noen kommenterer et bilde eller noe slikt, sa Parker.

– Gudene vet hva det gjør med hjernen til barna våre.

Han er ikke den eneste som har tenkt i de baner. To av de største investorene i Apple, California State Teachers’ Retirement System Pension Fund og Jana Partners, har skrevet et åpent brev til selskapet der de uttrykker bekymring. Investorene ber Apple om å gi foreldre bedre muligheter til å styre barnas telefonbruk.

En annen industrileder, Marc Benioff, stilte spørsmål om sosiale medier bør reguleres på samme vis som tobakksselskapene.

– Designerne jobber for å gjøre produktene så avhegighetsskapende som mulig, og det må vi motvirke, sa Benioff under World Economic Forum i Davos.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg har nylig kunngjort at de vil endre algoritmen, blant annet med slike hensyn for øyet.

– Vi vil være sikker på at produktene våre ikke bare er gøy, men også bra for folk, sier Zuckerberg.

TT / NTB Scanpix

«Ødelegger» andre industrier

IT-selskapenes voldsomme suksess er også i seg selv i ferd med å bli et problem. Deres oppkjøp og forsøk på utvidelser blir stadig beskyldt for hindre fri konkurranse og skape monopoler.

Silicon Valley snur etablerte bransjer på hodet og fører til mange konkurser blant etablerte bedrifter. Ett eksempel er butikkdøden blant store varehus og kjente merker.

Denne uken ble det kjent at Amazon nå brøyter seg vei i helseindustrien, sammen med Warren Buffets investeringsselskap Berkshire Hathaway og storbanken Chase, som ledes av Jamie Dimon. Samarbeidet kom i stand da de tre – blant USAs rikeste og mektigste menn – diskuterte sin frustrasjon med USAs helseforsikringssystem.

I første omgang skal de tre selskapene forme sin egen helseforsikring for sine ansatte. Men ingen tror de stopper der. Helse- og omsorg er USAs største arbeidsgiver og står for 20 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Da nyheten sprakk, falt aksjekursen til helseforetak brått.

Lindsey Wasson / REUTERS

Fikk beskjed om å «holde tett»

En av dem som har signert oppropet mot Amazons HQ2-konkurranse, er byutviklingsekspert Greg LeRoy, som leder organisasjonen GoodJobsFirst. Også han tror selskapet utnytter prosessen for å skaffe seg fordeler.

– Jeg har alltid antatt at Amazon har hatt en kort favorittliste lenge før de sjøsatte denne konkurransen. Selskapet har en sofistikert skatteplanleggingsavdeling forlengst har kartlagt de mest fordelaktige stedene, sier LeRoy til Aftenposten.

Ekspertene henvender seg i oppropet til de folkevalgte i byene som deltar i konkurransen. De påpeker at det å gi bort skattefordeler for å tiltrekke store næringsaktører kan virke mot sin hensikt og gå ut over tjenester som skole, boligbygging og transport.

Neste fase i konkurransen skal foregå i langt mer diskre former, ifølge representanter for Newark, New Jersey, en av finalebyene (som etter sigende har tilbudt Amazon 7 milliarder dollar i subsidier og skattefordeler). De har fått streng beskjed fra Amazon-sjefene om å holde tett.

– Jeg mistenker at Jeff Bezos og Amazons ledelse er overrasket over de negative reaksjonene, sier LeRoy.

– Nå der det ut som de tar i bruk en helt annen strategi.