Trump lot for en gangs skyld andre skape drama. Her er seks ting vi lærte fra nattens store tale.

President Donald J. Trump holdt en av de lengste State of the Union-talene i nyere tid i Kongressen natt til onsdag. Presidenten tok ingen av sine karakteristiske avstikkere fra manus, men serverte en lang liste av greatest hits, og ble avbrutt av applaus etter nesten hver eneste setning fra sine partifeller.

Her er de viktigste punktene å ta med seg:

1. Trump kan sin TV-dramaturgi

Til tross for at selve talen var lite oppsiktsvekkende, ble spenningen reddet av en lang rekke gjester, hvis dramatiske historier var vevd inn i Trumps tale.

Det var en politimann som hadde funnet en gravid, heroinavhengig kvinne i en grøft og adoptert babyen hennes. Den bitte lille jenta, kalt Hope, var med i salen.

Det var en kvinne som hadde reddet flomrammede folk i Houston fra helikopter.

Det var en ufør mann fra Nord-Korea, som hadde rømt fra landet på krykker.

Og det var de gråtende foreldrene til Otto Warmbier, den amerikanske studenten som ble torturert i fangenskap og døde like etter han ble sendt hjem.

2. Trump holder fast på risikabel immigrasjonsplan

Presidenten har foreslått en ny immigrasjonslov som har opprørt ytterflankene i begge partier. Trump vil gi 1,8 millioner ulovlige innvandrere som kom til USA som barn, de såkalte «dreamers», en mulighet til å bli værende og få statsborgerskap. Dette gjentok han fra talerstolen tirsdag.

– Ingen får alt de vil ha, men landet vårt får de kritiske reformene det trenger, sa Trump, og manet til tverrpolitisk samarbeid.

For mange konservative republikanere er dette et grovt løftebrudd. Samtidig understreket han at kompromisset også inneholdt penger til muren mot Mexico og en mye strengere innvandringslov.

Trump ga også sine kjernevelgere en solid dose av det de er opptatt av, da han trakk frem kriminalitet fra gjengen MS-13 som et eksempel på de negative konsekvensene av ulovlig innvandring. To foreldrepar som har fått døtrene sine drept av gjengmedlemmer, var til stede i salen.

3. Trump vil beholde Guantánamo og øke atomarsenalet

Trump vil reversere avgjørelsen til Barack Obama om å stenge fengselet på Guantánamo. Obama utstedte ordre om å stenge leiren på sin første dag som president, men klarte ikke å fullføre løftet.

Trump gjentok også sitt nye slagord, et «sterkt, trygt og stolt Amerika» og ba om at Kongressen bevilger mer penger til militæret. Han gjentok også ønsket om å styrke USAs atomvåpenarsenal.

– Kanskje vil vi en magisk dag komme til et punkt der verdens nasjoner blir enig om at de ikke trenger atomvåpen lenger. Men vi er ikke der ennå dessverre, sa Trump.

4. Trump og republikanerne vil lene seg tungt på økonomien i mellomvalget

Trump brukte hele den første halvparten av talen til å skryte av økonomien. Han understreket sammenhengen mellom høyere lønninger, lavere arbeidsledighet og sin store seier – skattereformen. Her fikk vi høre det som trolig blir republikanernes budskap i mellomvalget til høsten.

– Det har aldri vært en bedre tid å begynne å leve ut den amerikanske drømmen. Dette er din tid – hvis du jobber hardt kan du oppfylle hvilken som helst drøm og bli hva du vil, sa Trump.

Samtidig var presidenten nøye med å sende et budskap til kjernevelgerne. Han trakk frem både forsvar av retten til å bære våpen og såkalt religiøs frihet – kjernesaker for konservative velgere i røde stater. Likevel var det svært lite av teksten som var viet til tema som religion og abort.

Han nevnte heller ikke med et ord noen av de største sakene som venstresiden er opptatt av, inkludert klimaendringer og #metoo-bevegelsen.

5. Trump provoserer frem skarpe reaksjoner fra minoriteter

Et av de øyeblikkene som ble mest omtalt i etterkant var da Trump sa han var glad for at arbeidsledigheten blant afroamerikanere er den laveste på mange tiår. Republikanerne og noen demokrater reiste seg og klappet. Men da kamera kuttet til afroamerikanske demokrater, satt de stille og uttrykksløse.

Mange demokrater hadde på forhånd kunngjort at de ville boikottet talen

– Har eksponert oss i et helt år til rasistisk og splittende politikk, sa en av dem, den demokratiske kongresskvinnen Jan Schakowsky, til CNN før talen.

De afroamerikanske representantene gikk med afrikanske tekstiler, i en protest mot presidentens shithole-kommentar. De ble også sittende mens presidenten kom inn i salen.

6. Demokratene har fortsatt klokkertro på dynastiene sine

Det demokratiske lederskapet i Kongressen valgte Robert Kennedys barnebarn Joseph Kennedy III til å gi partiets offisielle svar på State of the Union-talen. Kennedy (37) er kongressmann fra Massachusetts, og er i sin tredje periode.

To andre demokrater, Bernie Sanders og Maxine Waters, svarte også, men det var Kennedy som var partiets offisielle kandidat. Han kritiserte Trump i skarpe ordelag, fra produksjonsgulvet i en bilfabrikk i Massachusetts.

Han regnes som et politisk talent, men mange har stilt spørsmål ved at partiet valgte en rik hvit mann fra et politisk dynasti i en tid der demokratene vil fornye båndene til arbeiderklassen. Mange har også uttrykt at de ønsket at en kvinne skulle gi svaret, siden #metoo-bevegelsen har preget året som gikk så kraftig.

