Den amerikanske grensevakten CBP sier at gutten viste tegn til sykdom mandag og ble kjørt til et sykehus i Alamogordo i New Mexico sammen med faren sin.

Sendt ut fra sykehus

Der ble det fastslått at han var forkjølet og hadde feber. Han fikk medisiner, blant annet antibiotika, men ble skrevet ut etter halvannen time, i følge The Washington Post.

Mandag kveld ble åtteåringen sendt til sykehuset igjen etter at han ble kvalm og kastet opp, og få timer senere døde han.

Andre barnedødsfall denne måneden

Tidligere denne måneden døde en syv år gammel guatemalansk jente som var skilt fra sine foresatte og ble holdt tilbake av grensevakten.

The Washington Post skrev jenta var en del av en gruppe på over 160 illegale innvandrere som ble pågrepet i Lordsburg i New Mexico.

Syvåringen skal «ikke ha spist eller fått vann på flere dager», het det i en uttalelse fra den amerikanske toll- og grensekontrollen (CBP), i følge avisen.

CBP har ingen kommentarer om dødsfallet til den åtte år gamle gutten foreløpig, men sier de om kort tid vil sende ut en redegjørelse.