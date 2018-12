Våpenhvileavtalen brutt i Jemen – sammenstøt i Hodeida

Sporadiske sammenstøt fant sted både øst og sør i byen fredag, ifølge lokale innbyggere.

Artilleriild kunne høres i den sørlige delen av Hodeida, opplyser en innbygger på telefon til AFP. En annen beboer i den østlige utkanten av Hodeida sier man der kunne høre skuddvekslinger hvert 15. minutt.

Da var det gått kun timer etter at den FN-støttede våpenhvilen trådte i kraft ved midnatt natt til fredag – en avtale inngått av de krigførende partene i Jemen etter flere dager med samtaler i Sverige. Partene ble da enige om våpenhvile i Hodeida, og byen skal tømmes for soldater og krigere i løpet av få dager. FN skal spille en sentral rolle i overvåkingen av Hodeida, ifølge avtalen.

Over 70 prosent av all import til Jemen har tidligere gått via havnen i Hodeida, som har vært livsnerven for millioner av mennesker som er avhengige av nødhjelp.

14 millioner mennesker i Jemen, nesten halvparten av befolkningen, er ifølge FN nå truet av sult.