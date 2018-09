Bertil Asp er på vei inn i valglokalet i Gullmarsplans Gymnasium, litt utenfor Stockholm sentrum. Han synes det er har vært et vanskelig valg i år og er veldig i tvil om hva som kommer til å bli utfallet.

Frem til klokken 20 i kveld er valglokalene åpne over hele Sverige. Valgresultatet er mer åpent enn noensinne og de fleste regner med at det vil ta dager og uker før man vet sikkert hvem som skal styre landet.

Ingeborg Moe

Valgsedlene for de ulike partiene står utstilt på utsiden av klasserommene, og ikke inne i selve stemmeavlukkene, slik vi er vant til i Norge. Alle må derfor velge sin seddel før de går inn.

Følg Aftenpostens direkterapportering fra det svenske valget her.

Selv ender Asp på partiet han har pleid å stemme på: Liberalerna (som tilsvarer norske Venstre). Det skyldes to ting: partiets positive syn på kjernekraft og EU. Men partiet er del av den borgerlige alliansen som vil kaste Sveriges sosialdemokratiske regjering.

– Økonomien i landet vårt er jo bra. Skal man bare røske opp det? Jeg synes det er synd at partiene er så låst i blokker. Det hadde vært bra om Moderaterna og Socialdemokraterna kunne sitte sammen i regjering, sier Asp.

Fakta: Det svenske valget. De viktigste tidspunktene. De fleste valglokalene er åpne fra klokken 8 til 20. Siden 22. august har det vært mulig å forhåndsstemme. Valgdagsmålinger er ventet klokken 20, mens en foreløpig mandatfordeling er ventet mellom klokken 22 og 23.

Det skal velges 349 medlemmer av nasjonalforsamlingen, Riksdagen. Det er samtidig valg i fylker og kommuner.

Det er rundt 7,5 millioner stemmeberettigede som totalt kan velge mellom nesten 6.300 kandidater.

Sperregrensen for å komme inn i Riksdagen er 4 prosent.

Det er ventet langdryge regjeringsforhandlinger etter valget, ettersom ingen av blokkene – hverken den borgerlige firepartialliansen eller de tre rødgrønne partiene – ser ut til å få over 50 prosent av stemmene. Det sørger Sverigedemokraterna for, et parti som ser ut til å få omkring 20 prosents oppslutning. (Kilder: TT, NTB, AP)

Det store spenningsmomentet i kveld er hvor store Sverigedemokraterna blir.

– Jeg vil aldri stemme på det partiet. De har rett i mye, men man kan ikke bare være et ensaksparti. De andre partiene burde ha lyttet til dem for lenge siden, så hadde det kanskje ikke sett ut som det gjør nå, sier Asp, og sikter til den uoversiktlige politiske situasjonen.

– I verste fall blir det regjeringskrise.

Dette er en «rødgrønn» valgkrets, der både Miljöpartiet de gröna og Vänstern (tilsvarende SV) er mye større enn på landsplan. Sverigedemokraterna står svakt her, slik de gjør i alle de tre store byene i Sverige.

Ingeborg Moe

– Man kan stemme taktisk eller av ideologisk overbevisning. Jeg gjorde det siste, og valgte Centerpartiet. For meg er miljø og næringsliv viktig. Og så er det viktig med en human migrasjonspolitikk, sier Josefina Ekström (41).

Centerpartiet tilhører den borgerlige blokken, men er mer innvandringsliberal enn de andre i den blå Alliansen.

– Men vi tenker ikke likt, sier ektemannen Tobias Eriksson (41). Han stemte Miljöpartiet i riksdagsvalget, men ikke det kommunale valget. Det skyldes en strid over en skog, som Eriksson vil bevare.

– Det beste hadde vært om vi fikk en koalisjon over blokkgrensene, mener Ekström.

Fakta: Hvem er hvem i svensk politikk? Stefan Löfven er Socialdemokraternas statsminister og har styrt Sverige siden valget i 2014. Han regjerer sammen med Miljöpartiet. Socialdemokraterna ligger an til å gjøre et historisk dårlig valg.

Ulf Kristersson er leder i Moderaterna, som er Høyres svenske søsterparti. Han går til valg på en allianse med fire borgerlige partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna. Moderaterna har fått svekket oppslutning på meningsmålingene gjennom valgkampen.

Annie Lööf er leder for Centerpartiet, som tilhører den borgerlige alliansen i Sverige. Partiet ønsker imidlertid en langt mer liberal asylpolitikk enn Moderaterna, og er helt på kollisjonskurs med Sverigedemokraterna. Partiet har vokst på meningsmålingene.

Ebba Busch Thor er leder for Kristdemokraterna, som er KrFs søsterparti i Sverige. Partiet er del av den borgerlige alliansen, og har vokst på meningsmålingene.

Jan Björklund er leder for Liberalerne, som kan sammenlignes med norske Venstre. Partiet er del av den borgerlige alliansen.

Jan Sjöstedt er leder for Vänsterpartiet, som er SVs søsterparti. Partiet sitter ikke i regjering og har hatt sterk vekst på meningsmålingene i valgkampen.

Gustav Fridolin og Isabella Lövin er talspersoner for Miljöpartiet de gröna og sitter i regjering.

Jimmie Åkesson er leder for Sverigedemokraterna. Partiet har vokst kraftig på meningsmålingene. Det tilhører ingen av de tradisjonelle blokkene.

Ingeborg Moe

Far og datter Mats (58) og Elin (32) Olsson mener valget handler om at Sverige skal bli forbli et åpent og fritt land.

– Vi skal ikke være for åpent. Men man må være menneskelig. Jeg håper ikke det går slik alle valgundersøkelsene sier, at Sverigedemokraterna øker så mye, sier de to, som ga sin stemme til Miljöpartiet og Socialdemokraterna.

Les også: Svenske frykter kaos: Dette er alternativene.

Dette er alternativene. SVT tok avstand fra Jimmie Åkessons uttalelse. Nå boikotter Sverigedemokraterna tv-kanalen.

Ingeborg Moe

Jonatan Annebäck var ikke i tvil om hva han skulle stemme på: Centerpartiets Annie Lööf, som ligger an til å gjøre et brakvalg.

– Vi trenger levende landsbygder. Ser man på Sverige, så tror jeg mange av våre problemer skyldes problemer på landsbygda, og avstand mellom by og land, sier Annebäck, som selv kommer fra Uppsala by.

Ingeborg Moe

Gamla stan i hjertet av Stockholm er tradisjonelt et sterkt område for Moderaterna, som er Høyres søsterparti. Men en trio vi møter utenfor valglokalet har overhodet ikke tenkt å stemme på dem. Nicklas Lindfors (50), partneren Peter Löfgren (46) og svigermor Ulla Löfgren (74) er redd for at Moderaterna skal innføre markedsjusterte husleier.

– Da vil ikke jeg har råd til å bo her, sier Peter Löfgren.

For dem blir det to stemmer til Vänsterpartiet og en til Socialdemokraterna.

Johan (46), som ikke vil oppgi etternavnet, har derimot tenkt å stemme på Sverigedemokraterna. Han mener de andre partiene ikke vet hvordan det ser ut i forstedene, men derimot bor luksuriøst i Gamla Stan og ikke vet hva som skjer.

Men de fleste vi treffer synes det er helt greit å si hvem de stemmer på.

– Jeg gir en stemme på deg, sier Bo Sundmark (71) og gir en klem til Anna König Jerlmyr, som er Moderaternas førstekandidat i lokalvalget i hovedstaden.

Hva betyr egentlig ørngott? Quiz med 20 spørsmål: Hvor godt kjenner du Sverige?

Ingeborg Moe

– Jeg synes Moderaterna står for det som passer meg: ordning och reda. Men jeg er veldig urolig for hva som skjer i Sverige og verden. Man kan dra paralleller til 1930-tallet, Hitler og fremmedfiendtligheten. Vi må huske på at de som bygde vår velstand, var folk som kom fra andre land, sier Sundmark.

Har du fått med deg disse reportasjene fra Sverige: