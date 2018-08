John McCains 106 år gamle mor i sorg

De strekker seg over fire dager, de offisielle minnehøytidelighetene for senatoren, Trump-kritikeren og krigsveteranen John McCain som døde av hjernekreft lørdag.

McCain, republikanernes presidentkandidat ved valget i 2008, ble 81 år gammel.

Hans mor lever fremdeles, i en alder av 106. Roberta McCain holdt sitt barnebarn Meghan i hånden under fredagens seremoni og fant frem lommetørkleet for å tørke en tåre.

Mistet ham nesten i 1967

Hun var svært nær ved å miste sin sønn alt i 1967, da John McCain var jagerflyver i Vietnamkrigen og ble skutt ned. Han ble meldt savnet, men overlevde med store skader og satt i vietnamesisk krigsfangenskap i fem og et halvt år.

President Donald Trump var ikke til stede under høytideligheten i rotunden til Kongressen på Capitol Hill. McCains familie hadde tydelig gitt beskjed om at han ikke var invitert. Men Trumps visepresident, Mike Pence, var blant dem som holdt minnetale over senatoren fra Arizona.

Født under Tafts tid

Mor Roberta McCain var den siste fra familien som var fremme og la hånden på båren, skriver The Washington Post. Etterpå gjorde hun korsets tegn.

Roberta og tvillingsøsteren Rowena ble født i 1912, da William Howard Taft var president i USA.