Hvem er den anonyme Trump-varsleren? Her er bookmakerens favoritter.

Onsdag kveld skapte det mye rabalder i USA da The New York Times publiserte en anonym kronikk. Forfatteren skal være en høytstående medarbeider i Trump-administrasjonen og sier at han er en del av «motstandsbevegelsen på innsiden av Trump-administrasjonen».

Kronikkforfatteren hevder at Trump er svært lite egnet til å være president, at han mangler impulskontroll, er uvitende, skifter mening hele tiden og fatter dårlige beslutninger som er ødeleggende for USA.

Den anonyme personen hevder at Trumps fremste medarbeidere jobber systematisk for å stoppe, trenere og sabotere for presidentenes «verste tilbøyeligheter».

«Det kan være en fattig trøst i denne kaotiske tiden, men amerikanerne skal vite at det er voksne i rommet».

Veddemålene er i gang

I amerikanske medier spekuleres det i hvem som har skrevet leserinnlegget, og Trumps medarbeidere har nærmest stått i kø for å erklære at det ikke var dem.

Mange har begynt å vedde på hvem det er, og de forskjellige bookmakerne har ulike favoritter. MyBookie har visepresident Mike Pence som favoritt fordi kronikkforfatteren brukte ordet «lodestar» – ledestjerne – og Pence skal ha brukt ordet flere ganger i taler de siste årene, skriver Vice News.

På de neste plassene følger utdanningsminister Betsy DeVos, utenriksminister Mike Pompeo og finansminister Steven Mnuchin.

Setter du penger på at det er noen av disse, blir altså ikke utbetalingen så stor fordi de er favoritter. Vedder du på at det er Trumps datter Ivanka – og det skulle stemme – kan utbetalingen bli mye større fordi hun kommer langt ned på listen.

En annen bookmaker – Bovada – har lavest odds på justisminister Jeff Sessions. Nummer to på listen er Pence og deretter presidentens stabssjef John Kelly og Mattis.

20 avviser at de står bak

Utenriksminister Mike Pompeo, forsvarsminister Jim Mattis, visepresident Mike Pence og flere andre høytstående tjenestemenn avviser at noen av dem har skrevet den anonyme kronikken om Trump.

– Visepresidenten bruker navnet sitt når han skriver kronikker. The New York Times burde skamme seg, og det burde også personen som skrev den falske, ulogiske og feige kronikken, skriver Pences pressetalsmann på Twitter.

Forsvarsminister Mattis og utenriksminister Pompeo avviste også at de skrev kronikken. Totalt har 20 av Trumps nærmeste medarbeidere så langt kategorisk benektet at de sto bak.

Til og med Trumps kritikere mener det er feil

Flere personer som vanligvis kritiserer Trump, mener at det blir galt når medarbeiderne hans bevisst motarbeider presidenten. De tror at dette kan gjøre vondt verre og at Trump blir enda mer paranoid.

«Åpen trossing av presidentens autoritet av hans egne medarbeidere – det er en konstitusjonell krise», skriver den konservative kommentatoren David Frum i tidsskriftet The Atlantic.

Frum er en konservativ kommentator og en av presidentens sterkeste kritikere.

Han mener at dersom Trumps medarbeidere mener at han ikke er moralsk eller intellektuelt skikket til å være president, må de jobbe med lovlige midler for å fjerne ham.

Frum kaller kronikken «et feigt kupp som kan forverre presidentens paranoia og sette amerikansk sikkerhet i fare».

