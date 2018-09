Anklagene mot Kavanaugh har utløst metoo-storm

Etter å ha holdt en lav profil i flere dager klarte ikke Trump å dy seg lenger om anklagene mot hans kandidat til ny høyesterettsdommer.

Under et valgkamparrangement i Nevada krevde Trump å få vite hvorfor Christine Blasey Ford ikke sto fram tidligere hvis anklagen hennes var sann.

Han mente at Ford burde ha sagt fra og gått til politiet allerede da overgrepet skjedde, hvis det var så ille som hun selv sier.

Tull, svarte tusener av kvinner, blant dem mange i hans eget parti, som oversvømte internett for å fortelle sine historier under emneknaggen #WhyIDidntReport.

«Fordi jeg var 18» og «Jeg var redd» og «Jeg ville ikke bli definert av en annen persons voldelige kriminelle handling» sa Gretchen Whitmer som er guvernørkandidat i Michigan.

Anmelder ikke

Ifølge tall fra justisdepartementet fra 2016 har 77,6 prosent av dem som sier de er blitt seksuelt misbrukt, ikke anmeldt overgrepet til politiet.

Ford, som selv er professor i psykologi, snakket aldri om overgrepet før hun var i terapi med sin mann for seks år siden, og hun fortalte om det offentlig først i et anonymt brev fordi hun mente det var hennes samfunnsplikt å si fra om Kavanaughs fortid.

Republikanerne på sin side mener at anklagen i siste minutt er et målrettet forsøk fra demokratenes side på å hindre at konservative Kavanaugh blir godkjent som ny høyesterettsdommer før mellomvalget i november.

Angrep troverdigheten hennes

Etter å ha unnlatt å si noe i flere dager, gikk Trump ut i fullt angrepsmodus for å undergrave Fords troverdighet.

– Jeg er ikke tvil om at dersom overgrepet var så ille som Ford sier, ville det ha vært anmeldt med en gang, sa Trump, som selv er blitt anklaget for å ha antastet kvinner en rekke ganger.

USAs kvinnebevegelser, som har økt sin aktivitet kraftig siden Trump ble president, har allerede mobilisert for fullt mot Kavanaugh og står fullt og fast på Fords side.

Støtte til Ford

Nesten 1.200 kvinner som gikk på samme videregående skole i Washington-området som henne, har signet et støttebrev, og det er samlet inn 200.000 dollar på tre dager for å gi henne sikkerhet etter at hun og familien hennes mottok drapstrusler.

Blant dem som fordømte Trumps uttalelse, var den republikanske senatoren Susan Collins, som fortsatt ikke er sikker på om hun skal stemme for eller mot Kavanaugh.

Blant alle dem som har uttalt seg under #WhyIDidntReport-emneknaggen, går flere temaer igjen: frykt for ikke å bli trodd, frykt for hevn, skam, flauhet.

«Fordi jeg ikke ville at folk skulle tro jeg fant på det for å få oppmerksomhet, fordi jeg ikke ville at kjæresten min skulle se på meg på en annen måte, fordi jeg bare ville at det skulle gå bort, fordi jeg skammet meg» skriver jusstudenten Andi Hoyt.

Vinnersak blir tapssak

Reaksjonene på anklagene har snudd det som republikanerne og president Trump regnet som en vinnersak, til å bli en mulig katastrofe foran mellomvalget i november.

Utnevnelsen av Kavanaugh var oppfyllelsen av et valgløfte til Trumps velgere, som selv konservative amerikanere som ikke liker Trump, satte pris på. En høyesterett med konservativt flertall som kan slå tilbake abortlover og våpenlover, er høyt prioritert av konservative republikanere.

Men nå har Fords anklage og Trumps angrep på Ford i stedet tent en storm blant kvinnelige velgere, særlig hvite kvinner med utdanning, som allerede var i ferd med å forlate republikanerne i store skarer.

Knapt flertall

Om Kavanaugh blir godkjent i Senatet, er blitt mer åpent enn det var. Republikanerne har et flertall på 51 mot 49 som er nok til å godkjenne ham hvis alle republikanerne stemmer for ham.

Men det er to kvinnelige senatorer – foruten Collins, også Lisa Murkowski fra Alaska, som er tilhengere av selvbestemt abort, som kunne tenke seg å stemme imot ham, kanskje mer etter stormen rundt Fords anklager.

På den annen side er det flere demokratiske senatorer i svært republikanske delstater som kanskje ikke tør stemme imot ham av frykt for ikke å bli gjenvalgt.