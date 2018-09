Nyhetsnettstedet Fivethirtyeight, som drives av statistikkeksperten Nate Silver, har publisert en prognose for mellomvalget i USA.

Han gir Demokratene en 78,4 prosents sjanse for å overta kontrollen i Representantenes hus i Kongressen.

Det betyr at demokratene får flertall i omtrent fire av fem valg, med dagens situasjon.

Til sammenligning regnet Silvers modell det som 70 prosent sannsynlig at Hillary Clinton ville vinne presidentvalget mot Donald Trump i 2016.

Han var dermed blant de ekspertene som ga Trump størst sjanse til å vinne valget, men er likevel mer kjent for sine analyser i forkant av valgene i 2008 og 2012.

I 2008 forutsa hans modell hvordan det ville gå i henholdsvis 49 av 50 stater, og i 2012 fikk han rett i alle 50.

6. november skal amerikanerne velge 435 nye representanter til Representantenes hus og en tredjedel av plassene i Senatet skal byttes ut.

Entusiasme for Demokratene

Signe Dons

Ifølge USA-ekspert Hilde Restad, som er førsteamanuensis ved Bjørknes høyskole, er det flere faktorer som taler til fordel for Demokratene nå i forkant av mellomvalget. Entusiasme og evnen til å mobilisere velgere som stemmer på valgdagen, er blant de viktigste.

– Det er vanlig at opposisjon vinner ett eller to kamre etter et presidentvalg. Demokratene har også klart å samle mye penger og klart å vekke entusiasme blant sine velgere.

Akkurat nå er altså entusiasmen blant velgere på demokratisk side sterkere, mens republikanerne er mer nølende, mener USA-kjenner, samfunnsdebattant og journalist i Minerva, Jan Arild Snoen.

– Republikanerne som kaller seg uavhengige, er skeptiske til Trump. De vil trolig i større grad sitte hjemme.

En av faktorene som kan mobilisere republikanere til å stemme, er en eventuell debatt om å stille den amerikanske presidenten for riksrett, noe de paradoksalt nok kan få flertall for dersom de vinner mellomvalget.

– Noen innflytelsesrike demokrater vil ikke ha en debatt om å stille Trump for riksrett, ettersom de er redde for at det kan mobilisere velgere på republikansk side, sier Snoen.

– Viktigste mellomvalg siden 1918

Mye står på spill dette mellomvalget.

– Jeg vil si at et er det viktigste mellomvalget i USA siden 1918. Det er fordi USA er i en pågående politiske krise hvor den sittende presidenten ikke blir kontrollert av sitt eget parti i kongressen, sier Hilde Restad.

Mellomvalget i 1918 var viktig fordi republikanerne tok kontroll over Senatet, da demokraten Woodrow Wilson var halvveis i sin presidentperiode. Det betød at han ikke fikk Senatet til å stemme for USAs medlemskap i Folkeforbundet i 1919.

At USA ikke ble medlem førte til ustabilitet i etterkrigstiden. Folkeforbundet ble oppløst etter 2. verdenskrig, men har senere blitt etterfulgt av FN.

Tror målingene treffer bedre enn i 2016

Både Restad og Snoen har gode skussmål om Nate Silver og hans modell.

Restad mener den er mer sofistikert enn mange andre modeller.

Snoen mener at Silvers modell er den beste man har.

Borgen, Ørn / Aftenposten

– Under presidentvalget i 2016 var problemet for de som jobbet med statistikkene at målingene i en del nøkkelstater bommet, antageligvis fordi de undervektet Trumps nye velgere. Det var i grove trekk var lavt utdannede, hvite menn. Landsmålingen traff faktisk veldig godt, sier Snoen.

– Det er kanskje knyttet litt ekstra spenning til prognosene i dette valget med tanke på hvor fryktelig det gikk for analytikerne og statistikerne i 2016?

– Min teori: En del av velgerne som Trump mobiliserte, kommer antageligvis ikke til å stemme ved dette valget. Oppslutningen rundt mellomvalget er også vanligvis lavere enn ved presidentvalget.

Viktig valg for Demokratene

Nå har Demokratene muligheten til å få flertall i Representantenes hus, noe som er svært viktig for dem.

– Helt siden Trump vant, så har det vært viktig for demokratene å bekjempe ham, sier Snoen.

Jim Urquhart / TT NYHETSBYRÅN

– Det kan de et stykke på vei gjøre i Representantenes hus, som gir dem en mulighet til å blokkere ham i Kongressen. Det er enda viktigere i Senatet, og samtidig betydelig vanskeligere.

Senatet er blant annet viktig fordi det er der utnevnelser av dommere til Høyesterett skjer. Akkurat nå foregår utnevnelsen av dommer Brett Kavanaugh, som demokratene taper, fordi de er i mindretall i Senatet.

I Senatet skal bare en tredjedel av setene velges. Av disse er 26 av setene allerede besatt av demokrater, 9 av republikanere. Om demokratene skal få flertall i Senatet må de vinne to seter i tillegg til å beholde dem de allerede har.