Skuespillerstjerne må betale en drøy milliard til Kina

37 år gamle Fan forsvant fra offentlighetens lys for over tre måneder siden, og flere medier meldte da at «X-Men»-stjernen var under gransking fra skattemyndighetene.

Det er uklart hvor hun nå befinner seg, men ifølge kinesiske medier skal hun ha sittet i husarrest inntil for to uker siden.

Superstjernen slipper inntil videre tiltale, men hun og hennes selskaper må betale totalt 883.946 millioner yuan, tilsvarende en drøy milliard norske kroner. Beløpet omfatter både bøter og straffeskatt for Fans personlige inntekt og hennes produksjonsselskaper, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Så lenge beløpet betales i tide, slipper Fan straffeforfølgelse for skatteunndragelse, heter det. 37-åringen ga onsdag lyd fra seg på sosiale medier for første gang siden 2. juni. Her ber skuespilleren om unnskyldning og sier hun godtar skattemyndighetenes beslutning.

– Jeg har ikke fortjent samfunnets tillit, og jeg har sviktet fansen som elsker meg, skriver Fan på sin offisielle Weibo-side.

Hun legger til at hun vil gjøre sitt beste for å skaffe til veie pengene og tilbakebetale skatter og bøter.

Fan har spilt i titalls filmer og TV-serier i Kina. Internasjonalt er hun best kjent for sin rolle som Blink i «X-Men: Days of Future Past» fra 2014, og hun dukket opp på den røde løperen i Cannes så sent som i mai i år.

Før hun forsvant, hadde kineseren fått en rolle i Hollywood-filmen «355», sammen med Penélope Cruz.