Menneskene som ble drept da et kapret fly styrtet i Pennsylvania, ble hedret nøyaktig 17 år etter at angrepene fant sted.

Ofrene «sluttet seg til de udødelige rekker av amerikanske helter», sa Trump under seremonien.

KEVIN LAMARQUE / X00157

Også hans kone Melania var til stede.

På sosiale medier lot ikke reaksjonene vente på seg etter at Trump knyttet begge never ved ankomst, og la ut en kortfattet tweet.

17 years since September 11th! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2018

Keith Srakocic, AP / NTB scanpix

For få dager siden ble et nytt monument innviet nær stedet hvor flyet styrtet. Det består av et høyt tårn med hengende sylindre som avgir lyd når de beveges av vinden.

Én sylinder er hengt opp for hvert av de 40 ofrene som ble drept etter at passasjerene prøvde å ta seg inn i cockpiten for å stanse flykaprerne.

Joshua Roberts/ Reuters

Flere tusen drepte

Også ved World Trade Center i New York ble 11. september markert.

Her ble over 2.600 mennesker drept da to kaprede fly ble fløyet inn i tvillingtårnene på Manhattan i 2001. Fortsatt er mer enn 1100 omkomne ikke identifisert.

Andres Kudacki

Visepresident Mike Pence deltok tirsdag i en markering ved forsvarsdepartementet Pentagon, som også ble rammet av et kapret fly.

Pence beskrev i sin tale motet til dem som gjentatte ganger tok seg inn i bygningen for å redde overlevende etter angrepet.

Minnes hvert år

Tilsammen ble nesten 3.000 mennesker drept i 11. september-angrepene, som den ytterliggående islamistgruppen Al-Qaida sto bak.

Ofrene blir hvert år minnet med seremonier på datoen da angrepene fant sted. Seremoniene pleier å omfatte opplesning av navnene til dem som ble drept.

BRENDAN MCDERMID

I oktober i fjor ble New York rammet av et nytt terrorangrep.

Åtte mennesker ble drept da en mann kjørte en pickup inn på en sykkelvei. Gjerningsmannen var inspirert av al-Qaidas rivaler i den islamistiske ekstremistgruppen IS.